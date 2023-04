Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



16/04/2023 | 10:04



Poder regional

‘Caixa assina compromisso com Consórcio para fomentar contratos’ (Política, ontem). O convênio assinado na sexta-feira entre representantes do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e da Caixa, com a finalidade de agilizar novos processos de contratação de financiamentos e tornar mais eficientes os que já estão assinados, demonstra claramente a importância de se ter representante – e por que não dizer defensora e entusiasta da região – na presidência de um banco fomentador importante. Rita Serrano, que é de Ribeirão Pires, sabe de cor e salteado como as sete cidades precisam do olhar federal para solucionar os seus muitos problemas.

Danilo Soldan

Capital

Shopping a venda – 1

‘Grupo Syn coloca o Grand Plaza a venda’(Economia, ontem). Esse ainda tem um movimento. Agora, o Atrium foi claramente uma estratégia de marketing para vender apartamento nos predinhos ao lado. Hoje parece mais uma feirinha. Não existem mais lojas, só barracas nos corredores.

Felipe Debora Torres

do Facebook

Shopping a venda – 2

Na verdade, o shopping de Santo André que merece um novo dono é o Atrium, aquele em que, se nada for feito, vai sobrar só o Poupatempo.

Felipe do Valle

do Facebook

Shopping a venda – 3

Um shopping em Santo André que me chama a atenção é o Atrium. Um shopping bem bonito, relativamente bem localizado, mas parece que não deslancha. Não entendo. Torço sempre para o sucesso alheio.

Fernando Cereja

do Instagram

Lula

O LulaTur à China, com cerca de 300 pessoas, é um passeio caro num Brasil carente de tudo. Uma negra no Atacadão, se sentindo perseguida, tirou a roupa, ficando de sutiã e calcinha. Lula foi rápido no gatilho: “Se o Carrefour quiser praticar racismo, que o faça em seu país de origem. Aqui não vamos permitir”. Foram 100 dias no “palanque político”, falando abobrinhas, sem plano de governo, apenas o “arcabouço fiscal” para elevar a carga tributária e gastar desenfreadamente, mas no “trem da alegria” com 912 pessoas durante dois meses na transição no Centro Cultural do Banco do Brasil. O que fez até agora foi acirrar o “nós contra eles”, passear nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai e agora na China.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Caixa-preta na saúde

‘Números de servidores da saúde é caixa-preta em São Bernardo’ (Política, ontem). Está explicado o caos na saúde pública de São Bernardo.

Xande Gil

São Bernardo