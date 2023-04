A escola é um lugar de paz

Ana Lucia Sanches

Secretária de Educação de Diadema



16/04/2023 | 09:58



Nas últimas semanas a escola tornou-se o grande centro da discussão sobre violência. Será que é a escola o lócus da violência ou está na sociedade a violência que chega à escola? Em momento de nevoeiro como estamos agora, vale voltar aos princípios e analisar a premissa se queremos um mundo humanizado.

Não está na escola a crise. Está nela a solução do futuro. Essa dualidade oportuniza uma análise mais profunda e honesta de onde parte a violência, e como e onde combatê-la. De um lado a escola representa a síntese de todos os grupos sociais em seus territórios, refletindo valores e crenças. De outro, pensar como a sociedade estabelece sua vida, como o mercado conduz os anseios coletivos e como a cultura da violência imbricou a vida de cada pessoa, nos grupos sociais, e globalmente, que mundo é esse que nossa infância está inserida.

Falar da criança se trata de falar de qual infância estamos considerando, desde os contextos presentes nas violações crescentes no pós-pandemia, assim como nas negligências profundas em todas as camadas sociais, em que a tela substitui as relações, que o silêncio de um tablet, celular e jogo distancia experiências afetivas, coletivas e solidificação de valores sociais. O game hoje é a representação simbólica da naturalização da violência. Do tempo excessivo na experiência de destruição, de armas, de facas e machados, escolhidos assim como as máscaras que cada jogador define para sua atuação.

Precisamos acreditar na formação escolar como um ambiente privilegiado de coletivos, de vivências humanizadoras, de jogos cooperativos, de uma ensinagem que demonstra para as crianças que o mundo é bom, as pessoas são boas, e que podemos confiar uns nos outros. É o mais poderoso lugar de reconstrução da cidadania e da humanização da sociedade.

Relembrando Paulo Freire no debate do mundo queremos: “Essa preocupação implica, indiscutivelmente, reconhecer a desumanização como realidade histórica. É também, e talvez, sobretudo, a partir desta dolorosa constatação que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade – a de sua humanização”.

Eis um caminho que a escola precisa fortalecer, enrijecer sua potência como trilha de formação integral, lugar de amar a infância. Cabe a nós, adultos, nos livrarmos das nossas contradições, tirarmos da escola a violência, e levarmos para casa a conversa, o jogo cooperativo, a brincadeira pura e simbólica, de que podemos sorrir, que podemos ter um mundo melhor para todo mundo.

As crianças podem salvar os adultos.

Ana Lucia Sanches é secretária de Educação de Diadema e coordenadora do GT de Educação do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.