Mauá faz Caminhada da Inclusão neste domingo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/04/2023 | 08:54



Para marcar o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo e outras deficiências, Mauá promove neste domingo a 1ª Caminhada da Inclusão. A saída está marcada para as 9h, com concentração às 8h30, em frente ao Teatro Municipal de Mauá, em direção ao estacionamento de funcionários do Paço. No local serão montadas tendas com atrações e serviços, além de contar com monitores para atender as crianças. Estão programadas ainda intervenções artísticas com a temática da inclusão.

Profissionais da Secretaria de Assistência Social irão orientar a respeito dos procedimentos para a emissão da Carteira de Identificação do Autista, que a Prefeitura fornece desde 2021. Servidores da Secretaria de Segurança Alimentar fornecerão orientações de como solicitar junto à escola municipal, um atendimento especializado aos alunos que possuam necessidades nutricionais especiais associadas ao TEA (Transtorno do Espectro Autista). A Secretaria de Educação vai disponibilizar intérprete de libras e professores da educação especial.

O local também contará com tenda de vacinação contra a Covid-19. Poderão receber as doses as pessoas a partir de 12 anos. Já o reforço bivalente estará disponível para os grupos prioritários, que incluem quem tem acima de 60 anos e com 12 anos ou mais (com comorbidades). Os idosos precisam apresentar RG ou CNH e carteirinha de vacinação e as pessoas com comorbidades, documento que comprove a condição.

Ao longo dos últimos três anos, a Prefeitura de Mauá tem empregado esforços para melhor atender as crianças com TEA que estudam na rede municipal. Uma das medidas foi aumentar o número de profissionais que ajudam no desenvolvimento desses alunos. Desde janeiro de 2021, a quantidade de AAEIs (Auxiliares de Apoio à Educação Inclusiva) foi ampliado de 33 para 83. Ao mesmo tempo, a administração segue chamando trabalhadores aprovados no concurso.

A administração municipal também aumentou o número de professores de AEE (Atendimento Educacional Especializado). Eram 12 em 2021 e hoje são 62. Além disso, foram reabertas as salas de recursos, que visam melhorar a aprendizagem aos alunos da educação especial. Foram criados ainda cargos de professores formadores que dão suporte aos demais profissionais da rede.

Além disso, desde agosto de 2021, o município emite a Carteirinha de Identificação do Autista. O objetivo é garantir prioridades melhor acolhimento das pessoas em serviços públicos e privados, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Todos os moradores de Mauá diagnosticados com o transtorno têm direito ao documento, basta procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais perto à residência.