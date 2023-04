Presidente do Água Santa garante contratações ‘cirúrgicas’ para 2024

Pedro Lopes

16/04/2023



Após o histórico vice no Campeonato Paulista, a temporada de 2024 do Água Santa já começou. Apesar de a equipe não disputar mais nenhuma competição em 2023, o processo de análise de jogadores e reformas nas estruturas da Arena Inamar já tiveram início, é o que garante o presidente do clube, Paulo Farias.

“O momento que o Água Santa viveu em 2023 é muito bom. Além de termos feito história, tivemos o êxito de vender o Adailson para o América (MG), o Thiaguinho, que é cria da nossa base, para o Charlotte FC, da MLS (Estados Unidos), e do Renato Júnior para o Viborg (Dinamarca). Com esse orçamento nós vamos fazer a parte da iluminação (do estádio), e com a premiação do vice-campeonato de R$ 1,5 milhão, pretendemos fazer a melhora dos vestiários, hotelaria para os jogadores e refeitório, tudo isso em 2023. Com o sucesso que tivemos, eu espero que venha uma captação maior de patrocínios, para investirmos também nas nossas categorias de base”, disse Farias.

“Vamos ter que ser bem cirúrgicos (nas contratações), porque agora vamos fazer contratos anuais. Antigamente o Água Santa montava um elenco para o semestre. Como no ano que vem teremos Paulistão, Série D e Copa do Brasil, vamos ter um time que disputará o Paulistão e alguns jogos da Copa do Brasil, e depois vamos fazer contratações pontuais para a Série D, que são jogadores mais cascudos. A nossa vantagem é que estamos com uma base do elenco deste ano, que já tem um pré-contrato para o ano que vem.”

Para as categorias de base do clube, o presidente afirmou que pretende ampliar os trabalhos, buscando jovens talentos. Uma ideia de disputar a Copa Paulista com a equipe sub-20 foi cogitada, mas, de acordo com Paulo Farias, foi feita a opção em deixar todos os recursos voltados à reforma da Arena Inamar.

No Campeonato Paulista, o Água Santa era cotado para o rebaixamento, isso porque sofreu duas derrotas seguidas no começo da competição. No entanto, a trajetória até a final fez com que a equipe passasse uma mensagem diferente ao Brasil, sempre prevalecendo com orgulho seu passado e vangloriando o Grande ABC.

“Isso nos faz lembrar dos anos anteriores, porque nós chegamos muito rápido na Série A-1, com três acessos consecutivos, algo inédito que quebra paradigmas. Mas quando chega na Primeira Divisão é um mundo diferente. A gente sempre chegava e voltava, foi assim por duas edições, e ficava aquela sensação de chegar na competição e cair. Agora tivemos a felicidade de permanecer. O (técnico, Thiago) Carpini conseguiu extrair o máximo do time, que começou mal, mas foi se encaixando durante o campeonato. Hoje o Grande ABC respira futebol, tivemos a felicidade da permanência do Santo André, da grande campanha do São Bernardo FC, e como chegamos na final, fizemos a cidade de Diadema ficar dividida, pois muitos têm um primeiro time. Terminamos o campeonato com o mais alto nível de admiração do município”, afirmou o presidente.

A união das torcidas rivais em prol do Água Santa foi algo que valorizou a essência do que é ser um torcedor de verdade. Em meio a tantos episódios violentos envolvendo torcidas organizadas, Paulo acredita que “nós conseguimos resgatar a essência do futebol, das pessoas entenderem que a paixão deve ficar dentro do campo, e quando terminar o jogo, comemorar uns com os outros. Eu vi alguns registros e isso me deixa orgulhoso porque devemos ter a obrigação de trabalhar para paz entre as torcidas. Eu diria que hoje o Água Santa passa a ter o carinho de todas as torcidas, muito por conta da questão de vir da periferia, ser humilde, e tudo isso acaba contribuindo.”

A paixão toma conta dos membros da diretoria. Paulo Farias afirma que um dia antes da final no Allianz Parque, um diretor do clube “bateu o carro e fraturou a clavícula. Era caso cirúrgico, mas dava para esperar. Ele foi imobilizado assistir o jogo e logo depois foi operado, agora já está bem e recuperado”. A renovação do técnico Carpini foi um passo ousado. O presidente do Netuno afirma que o ponto chave é a confiança recíproca entre técnico e diretoria.

“Tudo faz parte do trabalho que foi feito e da confiança que nós temos nele. Percebemos a evolução no trabalho, em que o clube fez boas partidas, mas não conseguia o resultado. Foi assim com a Ferroviária e o Corinthians, só faltava encaixar. Com essa evolução, decidimos fazer a contramão do que os clubes estão fazendo por aqui, que é buscar algum treinador lá fora, e nós optamos por mandar o nosso para fora do País. Ele vai passar duas semanas no River Plate, da Argentina, e depois vai para a Europa para terminar o curso CBF Pro e tirar a licença da Uefa. A tendência é vir mais forte no ano que vem. Tudo no papel é muito bonito, mas temos que colocar em prática, estou confiante na palavra que o Carpini nos deu”, disse o presidente.