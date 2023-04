Mim a Menina do Mundo tem a diversidade como tema

Da Redação

16/04/2023 | 08:39



Em um planeta onde todas as pessoas eram muito parecidas. As meninas de rosa só brincavam de bonecas e casinha e os meninos de azul, bola e peão. Neste lugar nasceu Mim, uma menina que queria brincar de bola e misturar todas as cores. Este é o enredo de Mim, a Menina do Mundo, peça que estará em cartaz no Sesc São Caetano no dia 29.

Livremente inspirado no livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, a peça tem como principal objetivo tratar das diferenças entre as pessoas e falar de inclusão para as crianças.

Zombada pelos colegas, Mim, em um impulso de coragem, Mim pega carona numa corrente de vento, em busca de um lugar onde pudesse ser quem verdadeiramente é, e assim voa até chegar ao planeta Terra. Aqui, ela faz muitos amigos especiais, um menino que tem rodas no lugar de pernas, uma menina que joga futebol e luta caratê e uma aviadora para quem Mim conta toda a sua história e aprende que só se vive bem com o coração.

A menina percebe que na verdade não existe ninguém igual a ninguém, e que ser diferente é ser de verdade. Mim decide então voltar para casa e muda a sua própria realidade.

A peça tem como objetivo mostrar a importância de aceitarmos as diferenças dos outros.