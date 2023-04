Crimes contra as pessoas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/04/2023 | 08:32



O termo fake news (notícia falsa, em inglês) já faz parte do vocabulário da maioria das pessoas, seja adulto ou criança. São informações manipuladas, ou usadas fora de um contexto, para legitimar o ponto de vista de alguém. Esse tipo de mensagem pode gerar muitos problemas para as pessoas. Nos últimos dias, por causa de tragédias ocorridas em escolas, tem sido frequente o surgimento de boatos sobre a possibilidade de outros ataques, o que assusta mães e filhos.

No Sesc Santo André, de hoje até o dia 30 – sempre às 16h de domingo –, será apresentado o espetáculo infantil Detetives do Espavô, uma peça que reflete sobre as formas de se proteger de fake news. Trata-se de um grande jogo, que convida o público investigar junto com os atores, para desmascarar um dos grandes vilões dos nossos tempos: as notícias falsas (fake news).

O Espavô, chefe do maior grupo de detetives do mundo, irá ensinar um método simples para se livrar das notícias falsas, que ele batizou de ICC: Investigar e Confirmar antes de Compartilhar. Com este método, será possível evitar desde grandes desastres até pequenos embaraços.

“Tudo o que aconteceu nas escolas foi muito triste e infelizmente algumas pessoas seguem usando este assunto para criar fake news e tornar tudo ainda mais difícil de lidar. Mas o que podemos dizer é para não compartilhar nenhuma informação sem antes investigar e confirmar aquilo que você leu em mais de uma fonte segura. No mais, fique tranquilo, pois há muita gente lutando para que nosso mundo seja melhor e cada vez mais seguro para todas as crianças”, afirmou a atriz Lígia Campos, que na peça é a Pafúncia Maionese.