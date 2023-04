‘Quero mostrar na Assembleia a importância da política social’

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/04/2023 | 08:07



Ao completar o primeiro mês de trabalho na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) – a mais votada da região na eleição do ano passado, com 198.698 votos – afirma que o período foi marcado por muito aprendizado. Segundo ela, tem sido interessante poder levar para o Parlamento paulista as discussões sobre políticas públicas sociais, o que, na avaliação da parlamentar, não era pauta da classe política.

“Havia muito discurso e pouca efetividade.A questão da segurança nas escolas nos mostra isso”, disse Ana Carolina, que comandou o Fundo Social de Santo André do início de 2017 até o momento em que assumiu o mandato. Ela garante que irá trabalhar para que avance na Casa a proposta de incluir gastos com segurança dentro da verba obrigatória destinada à educação. “É enxergar a aplicação dos recursos na educação de forma mais ampla”, explica. Para Ana Carolina, é possível que ações de segurança e cultura de paz andem juntas. “É necessário rever conceitos. E essa é uma oportunidade.”

Deputada, a sra. acaba de completar um mês de mandato. Qual sua avaliação do período?

De muito aprendizado. Chegar aqui me mostrou a convivência direta com as diferenças de opiniões e, acima de tudo, de respeito com essa diversidade. Tenho achado muito interessante esse ambiente e de poder mostrar aquilo que a gente veio propor na Assembléia, que é essa questão de política pública social. As pessoas não estavam acostumadas a debater esse assunto. Havia muito debate e pouca política efetiva. Existem mecanismos que precisam ser aplicados e olhados de forma diferente.

A sua percepção é que política social não estava presente no dia-a-dia do debate político?

Exatamente. Havia muito discurso e pouca efetividade. Essa questão da segurança nas escolas nos mostra muito isso. A questão da segurança alimentar também nos mostrou durante a pandemia. O envolvimento da sociedade mostrou muito essa questão em Santo André. São mecanismos que já existem na lei, dentro do poder Executivo, mas que não convergem entre si. O que a gente precisa é criar essas convergências. Quando a gente vê diversas políticas públicas, como a questão da segurança nas escolas, da saúde mental das crianças, do comportamento delas dentro e fora da escola, nota que já existem ações, mas não são efetivas.

Falando sobre essa questão da segurança, a sra. propôs incluir gastos do tipo na verba obrigatória da educação. Qual é o caminho para que isso de fato aconteça?

É enxergar a aplicação dos recursos na educação de forma mais ampla. Educação vai muito além de aprender a ler, escrever, somar e subtrair. Vai do desenvolvimento dos bebês nas creches, observar o comportamento, o crescimento, e o cuidado com a mãe. Na primeira infância, há a alfabetização, onde é necessário manter esse ambiente saudável para o aluno. É necessário manter boa alimentação, garantir merenda, fornecimento de uniforme escolar, e avançando para a questão cultural, artística. E por que isso não pode ser considerado educação? Quando a gente fala de verbas para a educação, por que não falar de recursos que ajudam a formar o indivíduo como um todo? Ter um ambiente escolar sadio envolve ter atenção com alunos, mas também com toda a comunidade escolar.

A sra. pretende apresentar um projeto de lei para tratar do tema?

Constitucionalmente, há a necessidade de aplicação mínima de 25% da receita em educação. E a Constituição do Estado impõe a aplicação de 30% para os municípios e governo do Estado. A idéia é que a gente proponha ao Estado que esses 30% sejam ampliados na aplicação não só com relação à LDB (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), com uma visão mais integrativa. Também vamos convidar os deputados federais do Grande ABC para que a gente leve esse assunto ao Congresso Nacional. A proposta já está em desenvolvimento e vamos apresentar nos próximos dias.

A sra. chegou a conversar com outros deputados para que a proposta possa avançar na Assembleia Legislativa?

A gente vai conversar com os outros deputados estaduais. Vou começar com nossa bancada da federação PSDB-Cidadania, e o bloco com o Podemos. Esse é um tema que afeta a todos, sem distinção. Esse assunto precisa ser discutido.

Como parlamentar e como mãe, como a sra. tem lidado com essa questão da preocupação?

Eu acredito muito no diálogo, que fortalece vínculos. É minha premissa dentro e fora de casa. Apesar de ter a vida corrida, com dedicação à vida pública, estar sempre conversando com minha filha sobre o dia-a-dia, como se sente, e também sobre o ambiente escolar é algo que eu não abro mão. O vínculo familiar e o diálogo são muito importantes.

É possível que políticas públicas de segurança com cultura de paz caminhem juntas?

Não tenho dúvida que é possível. A segurança é muito visto como uma questão ostensiva, de combate. Mas acredito que a segurança nasce com a cultura de paz. É importante que haja um ambiente tranquilo. Quando a gente falar em impor a segurança, tem a ver com a questão da violência. Por isso que é necessário rever conceitos. E essa é uma oportunidade. O equilíbrio é o mais difícil. É importante a segurança. E não dá para propor a cultura de paz sem fazer nada. As duas bandeiras precisam se unir.

Durante a campanha, a sra. afirmou que iria trabalhar para que o programa Moeda Verde, de Santo André, se tornasse política pública estadual. Essa intenção está de pé?

É um desejo e vai acontecer. Pretendo apresentar projetos de lei tendo como base vários programas sociais que deram certo em Santo André. O Moeda Verde se tornou muito efetivo com pouco gasto de dinheiro público. O que vamos fazer é pensar em um projeto que não onere o Estado, para não esbarrar na inconstitucionalidade. Queremos oferecer ao governo estadual soluções simples e eficazes, que podem ser replicadas, e que respeitem a questão da sustentabilidade e do meio ambiente. O Moeda Verde tem esse componente, que é questão de materiais recicláveis com a questão da geração de renda, além da segurança alimentar.

A sra. sempre disse que a política social é algo tranversal, intersecretarial. Esse talvez tenha sido o grande desafio durante sua gestão no Núcleo de Inovação Social de Santo André?

Sim. Foi a maior quebra de paradigma. Isso começou porque, além do fato de Fundo Social não ter atuação quando assumimos, não havia orçamento para a questão social. Quando a gestão do prefeito Paulo Serra começou, o desafio foi conseguir mudar isso. Foi necessário muita conversa e muita criatividade para mostrar que dali sairia uma política pública efetiva. E a gente foi também buscando parcerias com a iniciativa privada. Reabrimos o Banco de Alimentos e cuidamos da capacitação profissional, além de convênios que foram celebrados com o governo do Estado. E o mais importante, que foi o envolvimento da população da cidade, por meio do programa Santo André Solidária. Sem isso a gente não conseguiria resgatar a credibilidade das pessoas. Nosso esforço sempre foi ajudar quem mais precisava, que eram as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Durante esse processo, foram necessárias muitas conversas e muitas ações. E o resultado desse trabalho veio. Quando chegou a pandemia da Covid-19, Santo André já tinha essa estrutura de segurança social e que pôde atender rapidamente as pessoas.

A sra. esteve recentemente no Consórcio Intermunicipal, ao lado de alguns deputados estaduais da região, para reunião com prefeitos, mas alguns parlamentares que foram eleitos com votos de eleitores das sete cidades não participaram. Acredita que possa ser construída de fato a bancada do Grande ABC na Assembleia?

É necessário acreditar. Durante a reunião houve uma pequena amostra que somos a maioria interessados nisso. Infelizmente não estavam todos. Digo sempre que independentemente de cor partidária, ideologia, temos uma única causa, que é a defesa do Grande ABC. Foi justamente para isso que fomos eleitos. Representamos as sete cidades e a gente está na Assembleia para trazer melhorias para a região. Precisamos trabalhar unidos.