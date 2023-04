Do Diário do Grande ABC



Encontrar maneiras de reduzir drasticamente a produção de lixo é uma das principais preocupações da sociedade global neste momento. O efeito destrutivo causado pela destinação irregular dos detritos na sustentabilidade do planeta é tão intenso, e seus reflexos já começam a ser sentidos, que a manutenção do estado das coisas ameaça a vida na Terra. Os exemplos estão por toda parte. Fauna e flora marinhas estão com a existência ameaçada pela quantidade de plástico que vai parar nos oceanos. Reverter a situação se torna obrigação. É por isso que a informação de que o Grande ABC se destaca pelos programas de reciclagem, alçada à categoria de manchete desta edição do Diário, traz alento.

É auspicioso o resultado de levantamento do jornal mostrando que a região coletou 6.500 toneladas de recicláveis no primeiro trimestre de 2023, graças ao serviço de coleta porta a porta disponibilizados pelos sete municípios, além, é claro, dos 614 endereços que funcionam para receber o descarte correto de materiais inservíveis. O Grande ABC dá exemplo para as demais cidades brasileiras. É possível enfrentar o desafio. Além da função ambiental, a reutilização tem impacto econômico profundo. Primeiro para quem tira seu sustento da cadeira de reciclagem, como os coletores. Mas também para os cofres públicos, já que se pode economizar muito nos contratos com empresas de limpeza.

Trata-se, como se diz, de círculo virtuoso onde todos ganham. Meio ambiente, trabalhadores e erário. Que os resultados ora obtidos sirvam para que se estimule o surgimento de iniciativas similares no Grande ABC. Que esta consciência ambiental que a região transformou em ação concreta quando projetou, desenvolveu e implantou com absoluto sucesso o programa de coleta e reciclagem de material reaproveitável, que até bem pouco tempo atrás iria ocupar espaço nos aterros sanitários, seja expandido. E que mais ideias boas surjam para proteger o futuro da Terra – por enquanto o único lugar conhecido capaz de garantir a existência da espécie humana em toda a imensidão do universo.