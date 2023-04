Charge do dia - 16 de abril de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



16/04/2023 | 07:53



No primeiro trimestre deste ano, foram coletadas 6.490 toneladas de materiais recicláveis em cinco municípios da região – com exceção de São Caetano e Rio Grande da Serra, que não informaram os dados. O volume é 2% maior que o mesmo período do ano passado, quando foram recolhidas 6.352 toneladas.

Proporcionalmente, mais da metade (53%) dos recicláveis coletados na região pertence a São Bernardo. No total, a cidade recolheu 3.466 toneladas de materiais de janeiro a março. Na sequência aparecem Santo André, com 2.673 toneladas, e bem mais abaixo está Diadema, com 275 toneladas.