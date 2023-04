Vasco marca 2 gols em 9min e surpreende Atlético-MG em retorno à Série A

15/04/2023 | 23:06



Com um início de jogo fulminante, o Vasco surpreendeu o Atlético Mineiro, neste sábado, e retornou à Série A do Campeonato Brasileiro com uma grande vitória. O time carioca marcou dois gols em apenas nove minutos de jogo, conteve a pressão atleticana no Mineirão e venceu por 2 a 1, pela rodada de abertura do Brasileirão.

O goleiro Léo Jardim e o meia-atacante Gabriel Pec foram os grandes nome do Vasco e da partida, este com uma assistência e um gol. Pelo time mandante, o zagueiro Maurício Lemos descontou. Todos os gols foram marcados no agitado primeiro tempo disputado na capital mineira. O resultado acabou ofuscando a inauguração da Arena MRV, o novo estádio atleticano, em evento realizado pela manhã.

O último jogo deste sábado, que contou com sete partidas neste primeiro dia de Brasileirão, também foi marcado pelo critério mais rígido da arbitragem. Houve excesso de cartões e de acréscimos, seguindo as novas orientações da CBF. Neste aspecto, o Vasco foi quem mais sofreu. Perdeu o técnico Maurício Barbieri ainda no primeiro tempo. Ele foi excluído da partida por reclamação antes dos 40 minutos de jogo.

Sobre o castigado gramado do Mineirão, Atlético-MG e Vasco fizeram um movimentado primeiro tempo, que se dividiu em dois momentos bem distintos. O primeiro contou com domínio total dos cariocas. A equipe vascaína iniciou a partida em alta velocidade, sem dar chance para o Atlético respirar.

A estratégia foi bem-sucedida. Aos 9 minutos, já vencia por 2 a 0. A contagem foi aberta aos 4, quando Gabriel Pec cobrou falta na área e Andrey Santos escorou de cabeça, quase dentro do gol. Cinco minutos depois, Lucas Piton arriscou de fora da área, mas pegou mal na bola, que sobrou para o mesmo Gabriel Pec. Ele bateu firme e anotou o segundo dos visitantes.

O Vasco criou oportunidades no ataque até para marcar mais, mas não sustentou a estratégia ofensiva por muito tempo. Aos poucos, recuou, cedeu campo ao Atlético e passou a jogar no contragolpe. Para tanto, contava com atuação inspirada do goleiro Léo Jardim, que fez ao menos três grandes defesas no primeiro tempo, a principal delas, aos 43, à queima-roupa, diante de Saravia.

O Atlético tentava de todas as formas: em triangulações, levantamentos na área e bola parada (Hulk arriscou em cobranças de longe, sem sucesso). Até que, aos 49 minutos, ele Hulk levantou na área e, depois de bate-rebate na área, o zagueiro Maurício Lemos aproveitou a sobra, encheu o pé e mandou para as redes.

O intervalo não arrefeceu o ímpeto do Atlético, que manteve no segundo tempo a alta intensidade da segunda metade da etapa inicial. O duelo seguia franco: os mineiros atacavam e os cariocas se defendiam. O time mandante, no entanto, não tinha a mesma efetividade do primeiro tempo e não criavam chances tão claras.

A partir dos 30, o Vasco esboçou nova investida no ataque. Porém, voltou a recuar rapidamente, deixando Pedro Raul isolado no ataque. A reta final do jogo exibia evidente queda técnica de ambos os lados. O Atlético gerava poucas oportunidades de gol, falhando ora na armação, ora na finalização, enquanto o Vasco tinha visível dificuldade em manter a posse de bola.

O placar inalterado ao longo de todo o segundo tempo acabou fazendo jus à queda do nível técnico em comparação à etapa inicial. Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no próximo fim de semana. O Vasco receberá o Palmeiras, atual campeão, no domingo. O Atlético vai visitar o Santos no mesmo dia.

EVENTO NO ESTÁDIO NOVO

O sábado não marcou apenas a estreia do Atlético no Brasileirão. O dia foi especial por marcar a inauguração da Arena MRV, o novo estádio atleticano, que recebeu o evento chamado de "Nascimento do Campo". Diante de 9 mil torcedores, o clube apresentou a marcação das linhas do campo de jogo e a instalação das traves.

Ex-jogadores prestigiaram o evento, assim como o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, o presidente atleticano Sérgio Coelho, além dos mecenas do clube, conhecidos como "4R's" (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães). O Atlético ainda não apresentou data para realizar a primeira partida no novo estádio.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 2 VASCO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Mariano), Maurício Lemos, Jemerson e Rubens (Patrick); Otavio (Edenílson), Hyoran (Pedrinho), Zaracho; Paulinho, Pavón (Isaac) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo, Andrey Santos (Barros) e Jair (Galarza); Alex Teixeira (Marlon Gomes), Gabriel Pec (Figueiredo) e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Andrey Santos, aos 4, Gabriel Pec, aos 9, e Maurício Lemos, aos 49 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pavón, Saravia, Otávio, Andrey Santos, Pedro Raul, Robson Bambu, Zaracho, Gabriel Pec, Hulk.

CARTÃO VERMELHO - Maurício Barbieri.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.121.370.00.

PÚBLICO - 35.056 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).