Em bom jogo, Fortaleza e Internacional protagonizam 1º empate no Brasileirão

15/04/2023 | 20:52



Fortaleza e Internacional fizeram um jogo recheado de oportunidades, principalmente no segundo tempo, e empataram por 1 a 1 neste sábado. Wanderson abriu o placar para o time gaúcho, mas minutos depois Moisés empatou. Os mandantes tiveram boas chances para virar o placar, mas o goleiro John Victor estava em noite inspirada e fez ao menos três grandes defesas. O jogo, realizado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), foi válido pela primeira rodada do Brasileirão.

Com o resultado, os times protagonizaram o primeiro empate desta edição e somam um ponto, atrás de Fluminense, Athletico, Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino, que estrearam com vitória.

O Fortaleza foi o primeiro a assustar, usando a bola parada. Calebe cobrou falta da meia-lua e exigiu grande defesa de John Victor, que saltou bonito para espalmar. Calebe voltou a arriscar de fora da área, mas desta vez a bola passou do lado do gol e John apenas acompanhou.

A resposta do Internacional também foi com bola parada. Após cruzamento, o rebote ficou com Wanderson na área. Ele chutou de primeira, mas a bola saiu por cima, com perigo. Em outro lance, Pedro Henrique achou Alemão dentro da área, que cabeceou perto da trave. O Inter também chegou bem em chute de Alan Patrick, da meia-lua, mas Fernando Miguel fez defesa segura.

O segundo tempo, além da chuva, trouxe gols. O Internacional abriu o placar logo aos oito minutos. Alan Patrick carregou no meio e tocou para Wanderson, no lado esquerdo. Ele invadiu a área e, mesmo marcado, conseguiu bater de chapa, acertando o canto oposto para marcar um belo gol.

Entretanto, a vantagem durou apenas três minutos, pois o Fortaleza marcou aos 11 minutos. Após escanteio, a defesa do Inter não conseguiu afastar bem, a bola ficou viva na área e Moisés, que estava perto da marca do pênalti, chutou forte para deixar tudo igual. O atacante ainda teve grande chance pouco depois, em chute dentro da área, mas desta vez John fez grande defesa.

Do lado do Internacional, Wanderson seguiu sendo a principal arma. Em um dos lances, ele disparou pela esquerda e chutou cruzado, mas Fernando Miguel defendeu bem. O Fortaleza seguiu buscando o jogo e respondeu com chute de Pochettino, novamente salvo por John. O goleiro do time gaúcho ainda salvou mais uma finalização, de Guilherme, que fez bela jogada individual dentro da área. Com isso, o empate se confirmou no placar.

No Brasileirão, os dois times voltam a campo no domingo (23). Às 11h, o Internacional recebe o Flamengo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Já o Fortaleza visita o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 18h30.

Antes, porém, a dupla tem compromissos internacionais. Na quinta-feira, às 19h, o Fortaleza visita o San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Já o Internacional recebe o Metropolitanos, da Venezuela, na terça-feira, às 19h, pela Copa Libertadores da América.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 X 1 INTERNACIONAL

FORTALEZA - Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre (Hércules) e Calebe (Yago Pikachu); Moisés (Guilherme), Thiago Galhardo (Pochettino) e Lucero (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL - John Victor; Igor Gomes (Rômulo), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Baralhas, Johnny (Gustavo Campanharo), Alan Patrick (Carlos de Pena) e Wanderson (Lucca); Pedro Henrique (Jean Dias) e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Wanderson, aos 8, e Moisés, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Brítez e Guilherme (Fortaleza); Rodrigo Moledo (Internacional).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 284.099,00

PÚBLICO - 30.191 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).