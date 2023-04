Palmeiras joga sem brilho, mas cresce no 2º tempo e bate Cuiabá na abertura do Brasileirão

15/04/2023 | 18:17



O Palmeiras não teve uma atuação brilhante, mas cumpriu seu papel e estreou com vitória no Brasileirão ao bater o Cuiabá por 2 a 1, neste sábado, no Allianz Parque. Desfalcado de Raphael Veiga, Rony e Piquerez, o time alviverde fez um primeiro tempo morno, mas cresceu no segundo tempo e garantiu os três pontos no primeiro compromisso diante da torcida na competição nacional. Endrick e José López fizeram os gols do time paulista, enquanto Raniele diminuiu para os visitantes.

A estreia do Palmeiras no Brasileirão marcou o jogo de número 200 de Abel Ferreira e sua comissão técnica à frente do time alviverde. Com o resultado deste sábado, são 118 vitórias, 46 empates, 36 derrotas, 345 gols marcados e 162 gols sofridos. A vitória também fez o Palmeiras chegar ao 25º jogo de invencibilidade no Allianz Parque, com 19 vitórias e seis empates.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras encara o Vasco, em São Januário, no dia 23. Antes, o time paulista enfrenta o Cerro Porteño no dia 20, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será realizada no Morumbi porque o Allianz Parque vai estar cedido a um evento musical. O duelo com o Bahia, pela terceira rodada do Brasileirão, também será na casa são-paulina.

Neste sábado, o Palmeiras abriu o placar antes dos cinco minutos. López fez boa inversão para Dudu, que recebeu na esquerda e deu um passe milimétrico para Endrick finalizar na pequena área e fazer o primeiro gol deste Brasileirão. O jovem atacante estava no limite da linha de impedimento e o lance foi revisado pelo VAR, que validou a jogada. A partir deste ano, sempre que houver sobreposição das linhas de defesa e ataque na análise de vídeo, a equipe que estiver atacando será beneficiada.

Os planos do Cuiabá de tentar explorar o contra-ataque foram por água abaixo com o gol sofrido logo cedo. O time mato-grossense buscou trabalhar a bola e arriscar chutes de fora da área, mas encontrou muita dificuldade ao tentar vencer a sólida defesa palmeirense.

Deyverson, ex-Palmeiras, tentou jogadas de efeito e enfrentou a zaga palestrina, sem sucesso.

Muito confortável com a vantagem no placar, o Palmeiras chegou a dar a bola para o Cuiabá na tentativa de atraí-lo para o seu campo e explorar os espaços na defesa adversária. Quando teve chances de contra-atacar, o time alviverde optou por bolas esticadas nas laterais para Endrick e Dudu. Sem Raphael Veiga, os donos da casa sentiram dificuldades na articulação e viram a defesa do Cuiabá levar a melhor na maioria dos lances. Apagado, Artur pouco criou.

Se a partida estava morna em campo, no banco de reservas a coisa esquentou. Abel Ferreira reclamou muito na demora da marcação de um impedimento do Cuiabá e levou o segundo amarelo. O técnico Paulo Cesar Zanovelli seguiu as novas orientações da Fifa de tolerância zero com reclamações acintosas, sobrando até um amarelo para o auxiliar Victor Castanheira. O treinador palmeirense não viu Jonathan Cafu cruzar para Raniele marcar de cabeça e deixar tudo igual, aos 51 do primeiro tempo.

A etapa final começou de maneira bastante confusa, com o árbitro distribuindo cartões. Filipe Augusto, do Cuiabá, recebeu o segundo amarelo depois de dar uma entrada dura em Gabriel Menino e foi para o chuveiro mais cedo. Com um a mais, o Palmeiras foi desamarrando o jogo e encontrando espaços. O primeiro lance de emoção no segundo tempo veio somente aos 15 minutos. Dudu recebeu lançamento e cruzou rasteiro para Rafael Navarro, que entrou na vaga de Endrick. O atacante finalizou de primeira e Walter fez grande defesa.

O Palmeiras continuou no ataque nos minutos seguintes e, em uma jogada parecida com a de Navarro, quase López fez o segundo dos donos da casa. O argentino se redimiu na jogada consecutiva, quando pegou sobra do cruzamento de Vanderlan e bateu forte para fazer 2 a 1 para a equipe alviverde. Foi o quarto gol do atacante em quatro jogos.

Diferentemente do primeiro tempo, o Palmeiras não "sentou" no resultado e tentou aproveitar a superioridade numérica para ampliar o placar. De olho no duelo de quinta-feira com o Cerro, alguns dos principais jogadores foram substituídos, como Zé Rafael, Menino e Endrick, e os reservas entraram querendo mostrar serviço, casos de Breno Lopes, Richard Ríos e Luis Guilherme. Mas foi Dudu que por pouco não ampliou, acertando o travessão depois de jogada individual na grande área. Os donos da casa controlaram bem a partida nos 15 minutos finais e Weverton, com uma defesa milagrosa nos acréscimos, garantiu os três pontos.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 2 X 1 CUIABÁ

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Artur (Breno Lopes); Endrick (Rafael Navarro), José López (Luis Guilherme) e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

CUIABÁ - Walter; Mateusinho, Marllon, Allyson e Patric Calmon (Matheus Alexandre); Filipe Augusto, Raniele e Ceppelini (Rafael Gava); Jonathan Cafu (Quagliata), Deyverson (Fernando Sobral) e Emerson Negueba (Isidro Pitta). Técnico: Ivo Vieira.

GOLS - Endrick, aos 4, e Raniele, aos 51 minutos do primeiro tempo. José López, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Deyverson, Jonathan Cafu e Mateusinho (Cuiabá); José López, Victor Castanheira e John John (Palmeiras).

CARTÕES VERMELHOS - Abel Ferreira (Palmeiras) e Filipe Augusto (Cuiabá).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG/Fifa).

RENDA - R$ 2.289.979,93.

PÚBLICO - 35.835 pagantes.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).