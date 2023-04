Ex-mulher descobre que bens de Hakimi estão no nome da mãe do jogador do PSG

15/04/2023 | 17:40



O lateral-direito Achraf Hakimi, acusado de estupro, "driblou" a ex-mulher Hiba Abouk, no pedido de separação. Segundo a revista First Magazine, a espanhola foi surpreendida pelos advogados ao saber que o jogador marroquino do Paris Saint-Germain não possui muitos bens em seu nome. Sua fortuna estaria no nome de sua mãe. Hakimi está sendo investigado por suposto estupro de uma jovem de 24 anos, no final de fevereiro de 2023.

Hiba Abouk, casada com o marroquino desde 2019, entrou com pedido de separação antes da denúncia do estupro, em 25 de fevereiro. No entanto, os advogados descobriram que 80% dos bens do jogador estariam no nome de sua mãe. Hakimi joga pelo Paris Saint-Germain e tem salário estimado de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões.

"Depois de tomar a decisão de separar-se judicialmente e deixar de viver juntos, aguardando o processo de divórcio, quem imaginaria que além de enfrentar a conhecida dor que uma separação acarreta, e aceitar o luto que o insucesso de um projeto familiar acarreta a quem eu havia me entregado de corpo e alma, teria que enfrentar essa ignomínia. Eu precisei de tempo para digerir esse choque", disse Hiba, em comunicado.

"Na minha vida sempre estive e sempre estarei do lado das vítimas. Com a gravidade da acusação, só nos resta confiar e na boa condução da justiça. Peço que respeitem minha intimidade e de meus filhos. Obrigado a todas as pessoas que me mostraram seu apoio, carinho e respeito", completou a modelo.

ENTENDA O CASO HAKIMI

O suposto estupro teria acontecido em Boulogne-Billancourt, comuna francesa localizada em Paris, na região administrativa do Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Após se conhecerem pelo Instagram em meados de janeiro, a vítima foi à casa do jogador a bordo de um Uber, pago por Hakimi.

Na casa, "as coisas saíram do controle", segundo a própria mulher ao relatar o acontecimento. Contra sua vontade, o lateral do PSG teria retirado suas vestes, beijado seus seios e penetrado em suas partes íntimas com as mãos. A jovem, que não teve sua identidade revelada, conseguiu escapar ao chutar Hakimi. Fora do apartamento, ela enviou uma mensagem a um amigo para resgatá-la de carro e a socorrer no local.

Fora dos jogos do PSG naquele período por causa de uma lesão no quadril, Hakimi estaria sozinho em sua casa - o que propiciou a visita da jovem. De acordo com registro nas redes sociais, sua ex-mulher, a atriz Hiba Abouk, e seus dois filhos estão de férias em Dubai.

Em março, a modelo Hiba Abouk se pronunciou pela primeira vez desde que o marido foi acusado de estupro. "Sempre ao lado das vítimas", declarou a espanhola.