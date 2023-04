Bia Haddad e Laura perdem e Alemanha supera Brasil na Billie Jean King Cup

15/04/2023 | 16:55



Após boas atuações na sexta-feira, Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi caíram de produção neste sábado e o Brasil acabou sendo eliminado pela Alemanha na fase eliminatória da Billie Jean King Cup, a versão feminina da Copa Davis. As duas tenistas do Brasil perderam seus jogos de simples no saibro de Stuttgart.

Número 1 do Brasil e maior esperança de vitória, Bia foi superada por Jule Niemeier por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 6/2. Com o resultado, as alemães viraram a série melhor de cinco jogos para 2 a 1 - o duelo estava empatado por 1 a 1, com uma vitória para cada lado na sexta.

Na partida seguinte, Laura não conteve o ímpeto de Anna-Lena Friedsam, segunda melhor tenista da Alemanha e atual 91º do ranking da WTA, e foi batida pelo contundente placar de 6/1 e 6/0.

"A nossa equipe estava bem, com boa energia. Talvez alguns detalhes não tenham funcionado bem. Mas estou orgulhosa delas. Elas deixaram tudo em quadra, lutaram bastante mesmo nos momentos mais difíceis e brigaram até o fim", comentou a capitã do Brasil, Roberta Burzagli.

"Acho que viemos para cá com uma boa expectativa. Estávamos bem preparadas, mas acho que o time da Alemanha tinha mais opções e elas souberam usar suas alternativas. Desejo a elas boa sorte para a sequência da competição. Elas têm um grande e bravo time."

O duelo terminou em 3 a 1 para a Alemanha, sem a disputa da partida de duplas. Com o revés, o Brasil perdeu a chance preciosa de alcançar a Fase Final da Billie Jean King Cup pela primeira vez.