Blink-182: após cancelar show no Brasil, banda toca no Coachella

15/04/2023 | 16:18



O Blink-182 retornou aos palcos com sua formação clássica em show no festival Coachella, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira, 14. A apresentação ocorre algumas semanas após o cancelamento de shows na América Latina, incluindo o que seria realizado no Lollapalooza Brasil em 25 de março.

Com o anúncio de participação feito de última hora, um dia antes do início do Coachella, a banda tocou alguns de seus maiores sucessos como All The Small Things, I Miss You e Whats My Age Again no palco Sahara Tent.

Por que o Blink-182 cancelou shows no Brasil

O cancelamento das apresentações recentes se deu por conta de uma cirurgia no dedo feita pelo baterista Travis Barker no início de março. Mesmo sabendo da questão de saúde, alguns fãs da América do Sul e México demonstraram sua frustração com o retorno em um grande festival nos Estados Unidos em comentários do perfil do Instagram da banda.

Em entrevista publicada na sexta, 14, na revista Rolling Stone, o baterista comentou sobre as gravações de um novo disco do Blink-182 e afirmou: "Eu gravei as últimas três músicas do álbum com o dedo quebrado".