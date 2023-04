Joelma se emociona durante gravação do DVD Isso É Calypso Tour Brasil

15/04/2023 | 16:11



Olha ela! Na noite da última sexta-feira, dia 14, Joelma gravou a segunda parte do DVD Isso É Calypso Tour Brasil. Para o momento especial, a cantora arrasou na escolha dos looks, e usou quatro modelos diferentes. Teve macacão justinho, vestido luxuoso e um modelinho amarelo que deixou a barriguinha à mostra.

A cantora chorou e se emocionou muito no palco. A gravação aconteceu no Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte de São Paulo. Não tenho palavras pra agradecer o dia de hoje!, escreveu ela em suas redes sociais.

Claro que a gravação contou com participações especiais, como a de Pocah, que subiu no palco ao lado da anfitriã da noite. Em sua conta do Twitter, Pocah falou sobre o momento: A Joelma chorando quando eu entrei quase me matou, como que canta com tanta emoção!!!!!

A noite também contou com famosos, como Valesca Popozuda e os ex-BBBs Cristian, Paula, Tina, Larissa e Vyni.