Ana Paula Siebert compartilha foto fantasiada de Barbie com Roberto Justus de Ken

15/04/2023 | 16:11



Com o Barbiecore cada vez mais em alta, pela espera para o lançamento do filme da boneca, Ana Paula Siebert foi além. A influenciadora compartilhou um momento inusitado com o marido.

Em seu Instagram, Ana Paula publicou algumas fotos suas e de Roberto Justus fantasiados de Barbie e Ken. Na legenda, a modelo explicou melhor a escolha do visual:

LIMITED EDITION. Barbie & Ken in NYC. Tudo pela Luiza Justus (Seu presente de 30 anos!) hahaha quando a Lu me mandou mensagem pedindo para irmos na festa dela de Barbie e Ken, eu obviamente amei, mas e como conseguir convencer o Roberto?! Aqui estamos! E aí aprovado?!

Nas fotos, ela aparece junto com Justus dentro de caixas como se fossem realmente os bonecos. Siebert também compartilhou uma imagem mostrando seu visual mais de perto. Além de postar fotos com as enteadas Lu e Rafa Justus.

Nos comentários, os seguidores de Ana Paula adoraram a escolha e falaram sobre como os personagens encaixaram perfeitamente com o casal.