Príncipe Harry deverá ficar recluso em casa durante passagem pela Inglaterra para coroação, entenda

15/04/2023 | 16:11



A coroação do Rei Charles III é apenas no dia seis de maio, mas o assunto em torno do evento não para de render! Com a confirmação da presença do Príncipe Harry, o assunto ganhou mais um capítulo.

Fora dos trabalhos da realeza desde 2020, o duque pode ser forçado a ficar dentro de casa durante sua passagem pela Inglaterra. O motivo é simples, ele não dispõe de permissão para ter segurança financiada pela coroa. Eita!

Príncipe Harry só poderá deixar a mansão situada no Castelo de Windsor para participar dos eventos da coroação. O ex-chefe de proteção real falou sobre o assunto ao Mirror.

- Se Harry está tão preocupado com sua segurança quanto deixou claro para o Tribunal Superior, então ele enfrenta a perspectiva de viver essencialmente em prisão domiciliar.