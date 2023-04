Japão e EUA assinam memorando de compromisso para o desenvolvimento de energia geotérmica

15/04/2023 | 16:02



O Japão e os Estados Unidos concordaram em cooperar no desenvolvimento da energia geotérmica e assinaram um memorando de compromisso neste sábado, 15, sobre o assunto, em meio uma reunião dos ministros de Energia e Meio ambiente do Grupo dos Sete (G7) na cidade de Hokkaido, no norte do Japão.

O documento assinado pela secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, e pelo ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Yasutoshi Nishimura, diz que a energia geotérmica é reconhecida como uma "tecnologia de energia renovável que os Estados Unidos e o Japão podem trabalhar juntos para avançar".

O memorando não especificou o valor de investimentos, mas menciona que cada país deve arcar com os custos associados às suas próprias atividades. Além disso, pede colaboração em pesquisa, desenvolvimento, troca de informações e construção de projetos geotérmicos nos EUA, Japão e outros países.

Trata-se de mais uma iniciativa para colaborar com a redução da dependência de combustíveis fósseis e as emissões de carbono.