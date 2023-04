Alemanha começa a fechar as últimas três usinas nucleares do país

15/04/2023 | 16:00



A Alemanha começou a fechar as últimas três usinas nucleares do país neste sábado, 15, como parte de uma transição para a energia renovável. O fechamento dos reatores Emsland, Neckarwestheim II e Isar II havia sido acordado há mais de uma década, e estava sendo observado de perto no exterior.

Outros países industrializados, como Estados Unidos, Japão, China, França e Reino Unido contam com a energia nuclear para substituir os combustíveis fósseis. A decisão da Alemanha de parar de usar ambas encontrou algum ceticismo, bem como pedidos malsucedidos de última hora para interromper os fechamentos.

Décadas de protestos antinucleares na Alemanha, alimentados por desastres em Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, pressionaram vários governos a acabar com o uso de uma tecnologia que os críticos argumentam ser insegura e insustentável.

Grupos ambientalistas planejaram marcar o dia com comemorações e passeatas nas principais cidades, incluindo Berlim. Também foram organizadas pequenas cerimônias a portas fechadas dentro das usinas.