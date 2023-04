Estação do metrô na Capital recebe nome de professora morta em ataque

Da ABr



15/04/2023 | 15:15



A Estação Vila Sônia da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo foi renomeada para Professora Elisabeth Tenreiro, em homenagem à educadora assassinada em ataque a uma escola no último dia 27 de março. Naquela ocasião, um adolescente armado com uma faca matou a professora e feriu quatro pessoas antes de ser contido.

A Escola Estadual Thomazia Montoro, onde aconteceu o ataque, fica a pouco mais de 200 metros da estação de metrô que recebeu a homenagem. O decreto com a mudança, assinado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi publicado neste sábado no Diário Oficial.

Elisabeth Tenreiro tinha 71 anos e era funcionária aposentada do Instituto Adolfo Lutz. Ela trabalhava como professora desde 2013 e tinha começado a dar aulas de ciências na Thomazia Montoro, neste ano.

Denúncias

Após o registro de ataques a escolas nas últimas semanas, o serviço Disque 100 passou a receber denúncias de ameaças de ataques a escolas. As informações podem ser feitas por WhatsApp, pelo número (61) 99611-0100.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública também dispõe de um canal para receber denúncias de violência escolar. Informações sobre ameaças de ataques podem ser feitas ao canal Escola Segura. As informações enviadas ao canal serão mantidas sob sigilo e não há identificação do denunciante.

Acesse o site para fazer uma denúncia.

Em caso de emergência, a orientação é ligar para o 190 ou para a delegacia de polícia mais próxima.