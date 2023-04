Líder isolado do Italiano, Napoli poupa titulares e fica no empate sem gols com Verona em casa

15/04/2023 | 15:03



Dividindo atenções entre o Campeonato Italiano e a Liga dos Campeões da Europa, o Napoli entrou em campo com time misto neste sábado para enfrentar o Hellas Verona e não saiu de um empate sonolento por 0 a 0. Válido pela 30ª rodada da competição nacional, o duelo aconteceu no estádio Diego Armando Maradona.

Apesar do tropeço contra o adversário da parte de baixo da tabela, o Napoli lidera com folga o torneio nacional, com 14 pontos de vantagem para a vice-líder Lazio, a oito rodadas do fim. Já o Hellas Verona está na primeira posição na zona de rebaixamento, em 18º, com 23 pontos.

O primeiro tempo teve um Napoli desempenhando bem abaixo do que sua torcida está acostumada a ver ao longo da temporada. O time pouco conseguiu criar e, apesar de ter muito mais a bola, não conseguiu finalizar no alvo durante todo o primeiro tempo. A melhor chance da etapa inicial foi do Hellas Verona, em um chute firme de Kevin Lasagna da meia-lua da área.

Sem conseguir fazer a escalação alternativa render, Luciano Spalletti colocou em campo parte dos seus titulares no segundo tempo, como Zielinski, Kvaratskhelia e Victor Osimhen, que está retornando de lesão. Com as alterações promovidas, o time melhorou em campo. Na melhor chance do jogo, já nos minutos finais, o atacante nigeriano acertou uma bomba e carimbou o travessão do Verona.

Já nos acréscimos, quando o Napoli se lançou ao ataque e ficou desprotegido na defesa. O Verona partiu sozinho em contra-ataque, mas Ngonge finalizou muito mal, desperdiçando grande chance. O time da casa foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu sair do 0 a 0.

O Napoli entrou em campo neste sábado já com um olho no jogo da próxima terça-feira contra o Milan pela Liga dos Campeões. Agora o time napolitano focará 100% em reverter a desvantagem após derrota por 1 a 0. O jogo também acontecerá no estádio Diego Armando Maradona. O próximo jogo do Napoli pelo Campeonato Italiano também será um clássico, contra a Juventus. Na próxima rodada, o Hellas Verona jogará em casa contra o Bologna.