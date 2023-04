Bagnaia garante pole position no GP das Américas e mira liderança na 3ª etapa da MotoGP

15/04/2023 | 14:11



Com a queda do GP da Argentina ainda entalada na garganta, Francesco Bagnaia e a Ducati largarão na frente no GP das Américas. "Peco" dominou os treinos livres e o Q1 no Circuito das Américas, em Austin, neste sábado e largará na frente tanto na corrida sprint quanto no Grande Prêmio do domingo. A primeira fila ainda terá ainda Alex Rins, da Honda, e Luca Marini, da VR46. Líder deste início de campeonato, Marco Bezzecchi largará em quinto.

"Trabalhei muito bem, então estou muito feliz pela volta que consegui nesta pista, nas condições que a pista está. Sei que o Alex Márquez vem muito bem e imagino que terei uma grande disputa pela frente", afirmou o atual campeão "Peco" Bagnaia, que baixou o recorde da pista para 2min01s892.

A segunda fila de largada é formada por nomes que prometem disputar o título da etapa, com Jorge Martin, Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Completando o top 10 estão Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Johann Zarco e Jack Miller, que sofreu queda no Q1. Zarco e Bezzecchi foram os pilotos a conseguirem as vagas do Q2.

Raul Fernandez também caiu e encerrou os treinos antes da hora. Além deles, Jorge Martin caiu logo na primeira volta de tentativa do Q1 e precisou buscar uma recuperação, mas também caiu com a moto reserva, largando em último entre os pilotos do Q1.

O GP das Américas, terceira etapa da temporada, volta ainda neste sábado com a corrida sprint, marcada para às 17h. No domingo, o Grande Prêmio está marcado para acontecer às 16h.

Confira a ordem de largada para o GP das Américas:

1º Francesco Bagnaia (Ducati), em 2min01s892

2º Alex Rins (LCR), em 2min02s052

3º Luca Marini (VR46), em 2min02s181

3º Jorge Martin (Pramac), em 1min37s454

4º Alex Marquez (LCR), em 2min02s242

5º Marco Bezzecchi (VR46), em 2min02s268

6º Aleix Espargaró (Aprilia), em 2min02s539

7º Fabio Quartararo (Yamaha), em 2min02s749

8º Maverick Viñales (Aprilia), em 2min02s882

9° Johann Zarco (Pramac), em 2min03s062

10º Jack Miller (KTM), em 2min03s084

11º Brad Binder (KTM), em 2min03s107

12º Jorge Martin (Pramac), em 2min03s292

13º Joan Mir (Honda), em 2min02s743

14º Franco Morbidelli (Yamaha), em 2min02s950

15º Miguel Oliveira (Ducati), em 2min03s065

16º Fabio Di Giannantonio (Ducati), em 2min03s350

17º Taaki Nakagami (Honda), em 2min03s403

18º Michele Pirro (Ducati), em 2min03s452

19º Raul Fernandez (Aprilia), em 2min03s527

20º Augusto Fernandez (KTM), em 2min03s798

21º Stefan Bradl (Honda), em 2min03s907

22º Jonas Folger (KTM), em 2min07s597