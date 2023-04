Jennifer Garner revela que os filhos não assistem aos seus filmes, mas veem do pai, Ben Affleck

15/04/2023 | 14:11



Estrela de De repente 30, Jennifer Garner surpreendeu a todos ao revelar que os seus filhos, frutos do seu antigo casamento com Ben Affleck, não assistem aos seus filmes. Segundo ela, essa atitude não acontece com as produções que o ex participa.

- Meus filhos não gostam de me ver nas coisas, disse ela à revista InStyle.

Em seguida, a artista explicou o motivo dos filhos, que tem 17, 14 e 11 anos de idade.

- Eles gostam de me apoiar, mas acham um pouco estranho ver sua mãe beijar alguém ou chorar [nos filmes]. Eles não querem me ver triste e não querem me ver em um romance. Eles não adoram me ver interpretando a mãe de outra pessoa, honestamente.

Mas isso só acontece com ela:

- É diferente. Eles não se importam de ver o pai deles.

Vale pontuar que Jennifer estará na série A Última Coisa Que Ele Me Falou, que estreia no dia 21 de abril. Recentemente, ela esteve no filme O Projeto Adam, ao lado de Mark Ruffalo e Ryan Reynolds.