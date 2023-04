Professor de Diadema é investigado por tentativa de exploração sexual de vulnerável

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 13:38



Um professor da EE (Escola Estadual) PEI (Programa Ensino Integral) Ana Maria Poppovic, em Diadema, é investigado por tentativa de exploração sexual contra vulnerável. O docente enviou mensagens para um menor, de 16 anos, oferecendo dinheiro em troca de sexo com o adolescente. O professor foi levado ontem à noite (14) à delegacia pela PM (Polícia Militar), após marcar um encontro com o jovem em sua casa e ser surpreendido com a presença do vereador da cidade, Cabo Ângelo (PV), que acompanhava o caso e acionou a polícia.

Segundo relato da mãe do adolescente ao Diário, a conversa começou há cerca de um mês. O professor utilizava um perfil fake no Instagram com nome de ‘Dor e sofrimento’ e deixava as mensagens temporárias, recurso acionado para apagar a conversa assim que o bate-papo é fechado pelo usuário. Em uma das conversas, o docente pergunta para o menor se ele ‘recebe oral’ e alega. “Já fiz com um colega seu. Eu paguei 160.”

Mesmo com as negativas do jovem, que responde que é menor de idade e heterossexual, o docente continua insistindo e tenta aumentar o valor oferecido. “A gente deixa em off, não tem problema sua idade. O outro era menor também.” O professor não aceita a recusa do menor e continua insistindo. “O outro era também (heterossexual). É só pelo dinheiro. Tu quer o quê? 180?”, diz em uma das mensagens.

Preocupada, a mãe procurou o vereador de Diadema, Cabo Ângelo, e mostrou o conteúdo das mensagens que o professor enviava a seu filho. “Orientei que ela continuasse monitorando as conversas. Como o adolescente ficou um tempo sem celular, não teve mais mensagem, porém, ontem à noite, o professor voltou a entrar em contato e disse que pagava um carro de aplicativo para levar o menor até sua casa. Pedi para a mãe para confirmar o encontro e disse que acompanharia. Peguei o endereço e fui até lá acompanhado de um assessor. Quando o homem abriu o portão para o jovem, entrei com ele e informei que iria chamar a polícia para investigar o caso. O professor alegou que não estava fazendo nada de errado e que não teria problema em acionar a PM”, conta o vereador Cabo Ângelo.

Vereador acompanhou a família até o 3ºDP de Diadema para prestar depoimento

O autor foi conduzido à delegacia e prestou depoimento. O celular e o notebook do docente foram apreendidos e enviados à perícia. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado) as investigações seguem por meio de inquérito policial pelo 2º DP (Distrito Policial) de Diadema e o docente é investigado por “favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável.”

"Espero que a Justiça seja feita e que ele não lecione mais. É um professor que deveria estar protegendo nossas crianças e adolescentes e querendo ou não ele está, na verdade, correndo atrás dos alunos. Que essa história sirva de alerta para outras famílias de Diadema, local onde esse homem da aula. Que as mães conversem com seus filhos e denunciem caso identifiquem algo suspeito", desabafa a mãe.

O Diário procurou a Seduc (Secretaria de Estado da Educação) e aguarda retorno para saber se o docente será afastado do cargo ou quais providências serão tomadas sobre o caso.

Reportagem em atualização