Jamie Foxx está se recuperando após ser internado às pressas

Depois do anúncio da notícia de que Jamie Foxx foi internado às pressas, algumas novidades chegaram. Sem muitos detalhes, a People atualizou o estado do ator.

De acordo com o que uma fonte da revista falou na última sexta-feira, dia 14, Jamie está progredindo constantemente. Ainda sem expor o ator, como sua família pediu.

Vale lembrar que a filha de Foxx informou sobre a internação do pai e contou que os familiares iriam manter as informações mais restritas, e pediram respeito do público.

O ator estava trabalhando em um filme da Netflix e segundo a revista as gravações foram paralisadas no dia da internação. Mas já voltaram, apenas uma cena do próximo domingo, dia 16, foi cancelada por mudanças na produção.

Mensagens de apoio

Após a notícia chegar nas redes sociais, diversos fãs começaram a enviar mensagens de apoio para Jamie Foxxx. Mas não foram apenas eles, alguns artistas também se posicionaram, como LeBron James, Kerry Washington e Naomi Campbell.

A modelo compartilhou uma foto com Jamie Foxx e contou que ele está em seu pensamento e orações agora.

O homem que nos traz sempre tanta luz e risos , estás nos meus pensamentos e orações , que Deus te abençoe e te dê a mais alta cura.