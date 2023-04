Patrícia Poeta tem motivo para cortar fala de Manoel Soares

15/04/2023 | 12:11



A polêmica não para! Nos últimos tempos, Patrícia Poeta tem enfrentado vários momentos complicados na apresentação do Encontro, junto com seu colega Manoel Soares. Agora mais um capítulo chegou ao bafafá.

No programa da última sexta-feira, dia 14, Manoel comentou sobre como as notícias desse momento estão afetando seus filhos. Rapidamente Patricia continuou o assunto, e não comentou a história do colega de palco. Segundo Fábia Oliveira, ela fez isso a pedido da diretoria do Encontro.

De acordo com fontes da colunista, existe uma regra da TV Globo para que assuntos pessoais não sejam contados no programa. Por isso, no momento em que Soares começou a falar, pediram no ponto para que Poeta continuasse com a apresentação.

Todas as polêmicas acontecidas nas manhãs da Globo não estão agradando os diretores da emissora. Então quanto menos falarem de suas vidas pessoais, menor a exposição.

Ainda segundo a fonte de Fábia, Manoel pode ter falado sobre os filhos para desviar de assuntos negativos, como as supostas denúncias de assédio contra ele. Eita!