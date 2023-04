Aston Villa domina Newcastle, faz 3 a 0 e chega a 5 triunfos seguidos no Campeonato Inglês

15/04/2023 | 10:38



A abertura da 31ª rodada do Campeonato Inglês na manhã deste sábado colocou frente a frente dois clubes que vivem grande fase na competição, Aston Villa e Newcastle. Jogando diante de seus torcedores no Villa Park, em Birmingham, o time da casa levou a melhor ao vencer por 3 a 0. Com o triunfo, o Aston Villa chega a cinco vitórias consecutivas e atrapalha a vida do Newcastle na briga pelo G4.

A boa fase do time de Birmingham vai além. Já são oito jogos sem perder, com sete vitórias e um empate sob comando de Unay Emery. O Aston Villa é o sexto colocado, com 50 pontos, entrando de vez na briga por competições europeias. Grande nome da partida, Ollie Watkins chega a 11 gols e duas assistências nos últimos 12 jogos pelo clube.

Já o Newcastle, de Bruno Guimarães e Joelington, tem sua sequência de cinco vitórias seguidas interrompida. Em terceiro, com 56 pontos, o clube pode ser ultrapassado pelo Manchester United no complemento da rodada.

Somente nos primeiros minutos de jogo, o Aston Villa marcou um gol e acertou duas bolas na trave do Newcastle, dominando amplamente o primeiro tempo. Primeiro, Ollie Watkins, grande destaque do clube, achou espaço e carimbou a trave com apenas alguns segundos de partida. Aos 10 minutos, o Villa levantou bola na área adversária, Watkins pulou alto para escorar de cabeça e Jacob Ramsey chegou batendo de primeira dentro da área para fazer 1 a 0.

A pressão seguiu. Logo depois, Watkins chutou para grande defesa de Nick Pope e, na sequência, Ramsey bateu de primeira no travessão do Newcastle. O time visitante incomodou a defesa adversária apenas em um lance isolado com Alexander Isak, que chutou com pouco espaço para Emiliano Martinez espalmar.

Com algumas substituições, o Newcastle melhorou no segundo tempo. Dibu Martínez precisou fazer boa defesa em chute de Isak para evitar empate aos 13 minutos. O cara do jogo, Watkins respondeu com gol para o Aston Villa, que foi anulado por impedimento. Imparável, Watkins marcou novamente, desta vez em condições legais, para fazer 2 a 0. Aos 19 minutos, o inglês recebeu na área, dominou e finalizou girando para vencer o goleiro do Newcastle.

Para coroar a grande atuação, aos 38 minutos, Watkins aproveitou chance para fazer seu segundo gol no jogo e decretar a vitória por 3 a 0 para o Aston Villa. Após cruzamento rasteiro de Ramsey, que passou por todo mundo, a bola sobrou na área para Watkins bater de primeira do jeito que dava e marcar mais uma vez, definindo o placar.