Japão: ministros de energia e meio ambiente do G7 se reúnem para discutir estratégia climática

15/04/2023 | 10:30



Os ministros de energia e meio ambiente do G7 se reúnem neste sábado no norte do Japão, buscando conciliar a forte dependência mundial de combustíveis fósseis com a urgência de acabar com as emissões de carbono para evitar as piores consequências das mudanças climáticas.

As reuniões na cidade de Sapporo visam forjar um consenso sobre o melhor caminho a seguir, antes da cúpula de líderes G7 em Hiroshima, em maio.

"Estamos enfrentando o desafio de promover reformas para resolver a mudança climática... e alcançar a segurança energética ao mesmo tempo", disse o ministro da economia japonês, Yasutoshi Nishimura, aos ministros no início das reuniões.

Falando à margem das reuniões, o enviado presidencial dos EUA para o clima, John Kerry, disse que o G7 está "poderosamente posicionado para liderar" no esforço de conter o aquecimento global. "Agradecemos a liderança do Japão e sua administração do G7 este ano."

Mas persistem diferenças sobre como e com que rapidez acabar com as emissões de carbono, especialmente em um momento em que a guerra na Ucrânia aprofundou as preocupações com a segurança energética, complicando esse esforço.

As conversas em Sapporo também se concentrarão na perda de biodiversidade e outros desafios globais. Mas a mudança climática está no topo da agenda das reuniões a portas fechadas. Na cúpula do G7 no ano passado na Alemanha, os países estabeleceram uma meta comum de alcançar um fornecimento de eletricidade totalmente ou predominantemente descarbonizado até 2035.

O G7 inclui Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Fonte: Associated Press.