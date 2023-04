Cezar Black cai no choro ao reencontrar o seu cachorro, Rocco

15/04/2023 | 10:10



O reencontro veio! Quem acompanhou Cezar Black no BBB23 com certeza se emocionou - e se divertiu - com a saudade que ele sentia do seu cachorro Rocco. Um dos momentos de maior repercussão foi quando o enfermeiro recebeu o vídeo do anjo e caiu no choro ao ver o animalzinho com a roupa do Baby Shark.

Após cumprir seus compromissos, Cezar foi direto reencontrar o seu querido cãozinho, e é claro que o momento foi compartilhado nas redes sociais.

E VEIO AÍ! O encontro mais esperado dos últimos meses: papai e filhinho!!! É o queridinho de todos os marinheiros! QUEM É?????, escreveram na legenda.

Nos comentários diversos famosos se derreteram pelo reencontro:

Que coisa mais linda!, escreveu Gil do Vigor.

Eita que coisa linda. O encontro que o Brasil tava esperando, comentou Bruno Gaga.

Que alegriiiiiiiiaaaaaaaa!!!!, escreveu Tadeu Schmidt.

E aí, o que vocês acharam?