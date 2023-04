Charge do dia - 15 de abril de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 09:46



A Operação Chuvas de Verão foi encerrada nesta sexta-feira (14) com 192 ações emergências (árvores e interdições de habitações) da Prefeitura de Santo André para evitar desastres durante o período entre 1º de dezembro e a última semana.

As equipes que atuaram no programa realizaram 168 atendimentos emergenciais relacionados a árvores, sendo 82 remoções preventivas e de resposta e 86 recolhas de galhos após tempestades. Foram mais de 294 toneladas de resíduos removidos das ruas, rios, córregos, bocas de lobo e limpeza geral durante o período da ação, informou a Prefeitura em evento no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.