Heat supera Bulls em jogo emocionante e vai ao playoff da NBA; Timberwolves também classificam

15/04/2023 | 09:05



Miami Heat e Minnesota Timberwolves são os dois últimos times a garantirem vaga nos playoffs da NBA. Jogando em casa na noite desta sexta-feira, o Heat dominou o fim do jogo e eliminou o Chicago Bulls por 102 a 91. Também contando com apoio de sua torcida, o Timberwolves bateu o Oklahoma City Thunder por 120 a 95. Os Wolves enfrentarão o Denver Nuggets na próxima fase, enquanto o Heat pegará o Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da temporada regular.

No play-in da Conferência Leste, na Miami-Dade Arena, os mandantes começaram melhor a partida, mas logo os Bulls equilibraram o duelo. Com um apagão do time de Chicago na reta final, o Heat fez 15 a 1 nos últimos 3 minutos de jogo, quando perdia por três pontos e garantiu a vaga nos playoffs. O Miami havia perdido o primeiro jogo do play-in para o Atlanta Hawks.

Ofensivo, Jimmy Butler foi o grande nome do Heat ao lado de Max Strus. Ambos fizeram 31 pontos na partida, com direito a sete bolas de três pontos convertidas por Strus. Bam Adebayo, que deu um toco empolgante e decisivo em Zach LaVine nos segundos finais, ainda agarrou 17 rebotes, além de marcar oito pontos. DeMar DeRozan foi o cestinha dos Bulls, com 26 pontos.

"É óbvio que nosso time não tem sido perfeito este ano, ma há uma coisa que sei sobre os homens naquele vestiário: nas últimas 48 horas, eu vi o quão categoricamente, inequivocamente, desesperadamente nosso grupo queria entrar nessa maldita disputa, estar nos playoffs para ter a oportunidade de brigar pelo título", disse o técnico Erik Spoelstra, do Miami Heat. Do outro lado, o técnico Billy Donovan admitiu a frustração do grupo do Chicago Bulls com a eliminação.

Após ficar no "quase" ao perder na prorrogação para o Los Angeles Lakers, o Minnesota Timberwolves é o último time a garantir vaga no play-in do lado Oeste. Empurrado pelos fãs no Target Center, o time superou o Oklahoma por confortáveis 25 pontos, tendo vencido todos os quartos da partida.

Karl-Anthony Towns foi o cestinha da partida com 28 pontos e ainda pegou 11 rebotes. "Nós aproveitamos nosso lado. Fizemos um ótimo trabalho pressionando e apenas fazendo o que fazemos de melhor. Rudy (Gobert) foi fantástico, ele fez muito por nós e realmente impôs sua presença", disse Towns após o jogo.

O pivô Rudy Gobert garantiu 21 pontos e 10 rebotes. A estrela Anthony Edwards também garantiu 10 rebotes e anotou 19 pontos no jogo. Pelo lado do City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador com 22. Jalen Williams e Luguentz Dort anotaram 17 pontos cada.

Com a definição de todos os confrontos, os playoffs começam já neste sábado. Serão três jogos da Conferência Leste e um jogo da Oeste. Atual campeão do lado Leste, o Boston Celtics recebe o Atlanta Hawks. Já o Philadelphia 76ers, do candidato a MVP Joel Embiid, joga em casa contra o Brooklyn Nets. O Cleveland Cavaliers inicia a série contra o New York Knicks em casa. Pela Conferência Oeste, o Sacramento Kings, terceiro colocado da temporada regular, terá pela frente o atual campeão da NBA, Golden State Warriors, começando neste sábado.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Miami Heat 102 x 91 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 120 x 95 Oklahoma City Thunder

Confira os confrontos deste sábado:

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Sacramento Kings x Golden State Warriors