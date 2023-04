Estados já realizam treinos e simulados com diretores e professores

15/04/2023 | 08:21



Após ataques e onda de ameaças de violência no ambiente escolar, diretores e professores de diferentes Estados passaram a receber treinamento e participar de simulações de como atuar em casos de emergência e como realizar atividades de apoio psicossocial a alunos e funcionários. Treinamentos estão sendo implementados ou planejados em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Piauí e Amazonas.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, os treinamentos que serão realizados nas escolas estaduais são voltados para o preparo de docentes em relação ao apoio psicossocial e identificação de possíveis riscos. Quanto às situações de emergência, a única orientação da secretaria é de que os profissionais acionem imediatamente os órgãos de emergência, como a Polícia Militar e o Samu. Foi anexado ao aplicativo da Polícia Militar, o 190 SP, um botão de emergência específico para casos de violência em escolas, a partir do qual esse tipo de ocorrência será priorizada.

A Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina informou que tem feito treinamentos com educadores sobre como agir em situações de emergência. O programa, feito em parceria entre a PM e a Secretaria Estadual de Educação (SED), tem cerca de duas horas e já formou cerca de mil educadores em Blumenau, cidade onde ocorreu um atentado a uma creche no início do mês. Agora, o Estado pretende expandir o treinamento para outras cidades.

"Acreditamos que a formação é o caminho, o trabalho intersetorial com outras secretarias e com as forças de segurança trouxe para os profissionais da educação as diretrizes para agir em um momento de crise que possa acontecer nas escolas", destacou a secretária adjunta da Educação de Santa Catarina, Patricia Lueders. O treinamento é feito com base em apresentações com exemplos de situações de emergência e de condutas ideais para cada uma delas.

Medidas

No Paraná, treinamentos têm acontecido desde o fim de março e contam com simulação e participação dos próprios alunos. Temerosas com as ondas de violência dentro das escolas, autoridades ligadas à área da segurança pública se mobilizaram ontem no Teatro do Bourbon Country em Porto Alegre, para treinar diretores das 98 escolas municipais e de outros 217 colégios conveniados. O treinamento desses servidores servirá como formação de "multiplicadores", ou seja, os docentes agora terão de repassar as orientações aos colegas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.