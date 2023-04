Palavra do leitor

Da Redação



15/04/2023 | 01:26



Criminalidade

Não é de hoje que o Judiciário vem contribuindo, e muito, para o aumento da criminalidade no País. Isto porque a maioria dos crimes não são elucidados e, quando são, as penas se tornam muito brandas com as chamadas progressão de pena, saidinhas e outras regalias, além da capa do processo, poder econômico dos meliantes e por aí vai. Só para citar dois casos: 1 – Pouco tempo atrás, André do Rap, um dos principais traficantes do País, condenado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa, saiu pela porta da frente da cadeia graças a um habeas corpus proferido pelo então ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Melo. Não bastasse isso, agora o STJ – Superior Tribunal de (in) Justiça – em decisão não menos absurda, desqualifica as apreensões ocorridas quando da captura do criminoso e pede a devolução para o meliante de um barco, uma mansão e um helicóptero de US$ 7 milhões de dólares que estava sendo usado pelo governo para transporte de órgãos. Sou leigo no assunto, mas não precisa ser expert para saber que há algo errado, e como explicar isso a um gringo? 2 – Em outra decisão para lá de absurda, o glorioso STF, instância máxima do Judiciário, conduziu um (des) condenado em três instâncias à Presidência da República. Quando há impunidade, a criminalidade só se faz aumentar como temos visto. Alguém tem alguma dúvida?

Mauri Fontes

Santo André

Violência nas escolas – 1

Tenho lido e visto diariamente que as autoridades e polícias estão fazendo o possível para evitar novas tragédias (Setecidades, ontem). Parabéns! Mas aí pergunto: onde fica a responsabilidade dos pais? Pois se essas crianças entram nas escolas com armas, é porque trouxeram nas mochilas. Nenhum pai, mãe ou responsável verifica as mochilas? Tenho três filhos e quando estavam na escola, todos os dias olhava o material à procura de caneta Bic vazia (usada para cheirar cocaína) papel de cigarro (usado pra fumar maconha) e qualquer outro item estranho ao material escolar. Também ensinei que o professor é a maior autoridade na sala de aula e, mesmo se não gostar da pessoa, tem que respeitar. E se houvesse algum problema não era para responder com rispidez, mas para me comunicar que eu saberia conversar com respeito. Sei que os tempos mudaram, mas sei também que o ser humano continua igual, desde que bem encaminhado. Hoje tenho três filhos adultos, educados e agradecidos pela criação que tiveram. Por isso pergunto onde ficam a prevenção e a responsabilidade dos pais. Os filhos são seus e não do Estado, tanto os que correm riscos como os que provocam as tragédias.

Eliza Mançano Leporati

Santo André

Violência nas escolas – 2

Impressionante como após o ocorrido na escola em Santa Catarina se abriu a mente das autoridades eleitas do Brasil. Encontraram soluções mirabolantes rapidinho para resolver o problema da insegurança nas escolas.Não perceberam que o problema é muito mais complexo e profundo e os governantes não têm coragem de enfrentá-lo nem competência. Alguém acredita que um policial ou um GCM vai acabar com invasão ou violência nas escolas, ou um detector de metais? Ou será que estão criando mais mecanismo para violência?Acredito que logo esquecerão de tudo que aconteceu.

Carlos Umberto Vieira

São Bernardo

Autismo

‘Fuzari vai ao MP por falta de neuros em São Bernardo’ (Política, ontem). É isso que acontece nessa Prefeitura: comemora-se o Dia do Autista, mas não se tem os médicos especialistas para atender as pessoas com a regularidade necessária ao tratamento. Investe-se em deixar a cidade linda, mas não há valorização de quem trabalha para que isto aconteça! Há uma grande preocupação com as coisas e menosprezo com relação às pessoas. Gente é mais importante do que parede!

Izabel Demarchi Nunes

do Facebook