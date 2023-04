Caixa-preta na saúde

Do Diário do Grande ABC



São Bernardo tem menos médicos do que seria necessário para garantir atendimento público de qualidade para a população. A denúncia é da diretora do Sindiserv (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos), Simone Oliveira Sierra, e precisa ser apurada com rigor pelos departamentos de fiscalização com atuação na cidade. Por motivo imperioso: falhas como essas podem custar vidas. Em sua edição de ontem, este Diário mostrou os perigos a que estão expostas crianças com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) diante da ausência de neuropediatras na rede municipal. O prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário Geraldo Reple Sobrinho têm de dar respostas à sociedade.

Desconfia-se que a administração esteja maquiando a situação com a contratação de pessoas jurídicas – o número de PJs não consta na relação publicada no Portal da Transparência do município. Sem vínculo com a cidade, todavia, não pensam duas vezes antes de aceitar convites financeiramente mais atraentes – o vereador Julinho Fuzari (PSC), em entrevista a este jornal, diz que salários não condizentes com o mercado pagos por São Bernardo foram responsáveis pela recente debandada de seis neuropediatras. Com isso, o atendimento se precariza. Uma mãe precisou pagar R$ 5.000 por exame em clínica particular após passar dois anos à espera de ressonância para o filho com TEA.

Câmara, Promotoria, entidades médicas e outros departamentos de fiscalização e controle dos serviços públicos precisam entrar na história para que a administração realize, o mais urgentemente possível, os ajustes necessários destinados a preencher as vagas suficientes para garantir aos cidadãos os cuidados de saúde previstos na legislação. São Bernardo não pode continuar negligenciando segmento prioritário. A sindicalista Simone Oliveira Sierra chamou de “verdadeira caixa-preta” a falta de informação sobre o número de médicos que atuam na cidade. Ora, então é preciso abri-la e expor seu conteúdo, para que a luz do Sol desinfete qualquer irregularidade que, porventura, estiver acontecendo.