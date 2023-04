Dos 20 clubes na elite do Brasileiro, 15 já conquistaram o título do torneio

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 01:12



A 21ª edição do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos começa neste sábado (16) com um dado curioso para esquentar a competição: dos 20 clubes que disputam a elite, 15 já conquistaram o título do torneio – em diversos formatos. Há cinco anos que a competição não contava com 15 campeões na disputa. A última vez, em 2018, teve o Palmeiras no topo e o Flamengo na segunda posição.

Entre os clubes da elite, apenas América (MG), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiás (GO) e RB Bragantino não foram campeões nacionais. O aumento no número de campeões na competição ocorreu depois de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco conseguirem o acesso da série B para a Série A no ano passado.

Neste ano, o Palmeiras, atual campeão, aparece como favorito, enquanto os principais rivais na busca pelo título não enfrentam bons momentos. O time de Abel Ferreira encara o Cuiabá, neste sábado, às 16h, no Allianz Arena, na Capital. O Flamengo vem de uma humilhação imposta pelo Fluminense na final do Carioca (4 a 1), enquanto Atlético (MG) estreou com derrota na fase de grupos da Libertadores – o técnico, Eduardo Coudet, por pouco não saiu da equipe após uma surpreendente entrevista explosiva após a derrota.

Os mineiros jogam neste sábado, às 21h, contra o Vasco, em Belo Horizonte. O Flamengo estreia neste domingo (16), contra o Coritiba, no Rio de Janeiro.

PAULISTAS

O Palmeiras não é o único a entrar em campo neste sábado. O São Paulo de Rogério Ceni enfrenta o Botafogo, no Rio, às 18h30. Com desfalques, o time de Ceni busca os primeiros três pontos para garantir um pouco de sossego após empatar sem gols com o Ituano no meio de semana pela Copa do Brasil em pleno Morumbi.

A pressão só não é maior porque o Tricolor bateu – e bem – no Tigre, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, competição em que é o atual vice-campeão. O outro paulista em campo neste sábado é o RB Bragantino, que joga em Bragança Paulista contra o Bahia, às 18h30.