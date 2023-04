Caixa assina compromisso com Consórcio para fomentar contratos

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 00:57



A Caixa firmou convênio com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para otimizar processos de contratação e aumentar a eficiência dos acordos já operacionalizados. O compromisso foi firmado na tarde de ontem, com a inauguração da Sala das Cidades e Estados em Santo André. Também foi aberta uma sala em São Bernardo.

A presidente da Caixa, Rita Serrano, assinou junto a cinco dos sete prefeitos da região – Paulo Serra (PSDB), de Santo André; José de Filippi Júnior (PT), de Diadema; Marcelo Oliveira (PT), de Mauá; Guto Volpi (PL), de Ribeirão Pires; e Penha Fumagalli (PSD), de Rio Grande da Serra – um termo de cooperação entre o banco e o Consórcio.

“A Caixa está retomando o papel de protagonista no desenvolvimento do País. E não dá para falar do desenvolvimento do Brasil sem falar do desenvolvimento local, pois o desenvolvimento começa nas cidades”, declarou Rita.

No período de um ano, serão realizados seminários, reuniões e oficinas para os representantes dos municípios da região, com foco nos temas de gestão orçamentária, tributária e fiscal, além de discutir projetos e convênios entre a Caixa e as prefeituras.

“Nós já temos contratos com todas as cidades do Grande ABC e, lógico, vamos ampliar esses recursos. A Caixa intermedeia recursos junto ao governo federal, emendas parlamentares e tem as suas próprias operações de crédito”, disse a presidente do banco.

LINHAS DE CRÉDITO

Por meio das Salas das Cidades e Estados, os prefeitos também poderão buscar linha de crédito pelo Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), pelo qual a Caixa pode aprovar recursos para apoiar investimentos em infraestrutura, mobilidade, equipamentos, iluminação, construção de escolas, creches e hospitais, entre outros.

“Nós não podíamos deixar de reivindicar esse espaço e estar próximo à Caixa. Nós, prefeitos da região, já fomos para Brasília buscar recursos que estão parados, temos mais de R$ 2 bilhões em contratos travados com a Caixa, que são de projetos fundamentais para a nossa região. Agora temos essa sala, fica mais fácil para nos comunicarmos e apresentarmos as demandas das sete cidades”, disse o presidente do Consórcio e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira.

Com exceção da sala inaugurada em Brasília, no prédio matriz da Caixa, que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os espaços abertos ontem no Grande ABC foram os primeiros de um total de 54 que serão disponibilizados pelo País.

“Depois de inaugurarmos em Brasília, comentei com o pessoal que teríamos que começar por onde moro”, brincou Rita Serrano, andreense e que já foi vice-prefeita de Rio Grande da Serra.