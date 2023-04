Show de Paulo Ricardo marca primeiro dia da Feira da Fraternidade

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 00:43



O cantor Paulo Ricardo, ex-líder da banda RPM, foi a principal atração em Santo André nesta sexta-feira (14) durante o evento de abertura da Feira da Fraternidade 2023 de Santo André. Nos próximos dias, a programação, que ocorre entre 12h às 22h, terá shows de Rádio Táxi no sábado (15) e Double You, grupo italiano de eurodance, no domingo (16).

Mais cedo, nesta sexta, o DJ Domenico Gatto, da Energia 97, agitou o público presente antes da apresentação do ex-RPM. A entrada no evento é solidária, ou seja, pode ser trocada pela doação de dois quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.

Ao todo, serão 50 barracas com opções gastronômicas variadas, alusivas a 12 países até este domingo. Há também opções para quem tem intolerância alimentar ou possui alimentação vegetariana ou vegana. Além de espaço kids, a estrutura no estacionamento do Paço Municipal contará com caminhões de comida, brechó e barracas com vendas de artesanatos e produtos de economia solidária.

Quem visitar a Feira da Fraternidade também poderá ser imunizado contra gripe e Covid-19, inclusive com a vacina bivalente, desde que faça parte do público-alvo. Para receber a vacina é necessário apresentar CPF, documento pessoal com foto, documento atualizado para comprovação do grupo ao qual a pessoa pertence, além de carteirinha de vacinação. As doses serão amplicadas na na entrada do prédio da Prefeitura (térreo um)

Programação:

Sábado (15/4)

12h - DJ Edsil

14h - Grupo Razão

17h - Polako & Os IndieAbrados

19h - DJ Marcos Freitas (97FM)

20h30 - Banda Rádio Táxi





Domingo (16/4)

12h - DJ Edsil

14h - Valente & Soberano

17h - Banda Hemisfério

19h - DJs Ronaldinho e Adriano Pagani (97FM)

20h30 - Double You