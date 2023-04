Régis sai do banco, brilha e Guarani derrota o Avaí na estreia da Série B

14/04/2023 | 21:15



Com atuação de gala do meia Régis no segundo tempo, o Guarani estreou com pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrotou o Avaí, por 4 a 1, na noite desta sexta-feira, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, interior de São Paulo.

Régis foi contratado recentemente, saiu do banco de reservas e participou de três dos quatro gols do time paulista. Uma assistência, um gol e outra participação direta ao puxar contra-ataque. Reestreia de gala do meia, que já havia defendido o clube em 2021.

A vitória dá moral ao Guarani, que não fez bom Paulistão. E liga o sinal de alerta do Avaí, que não foi bem no Catarinense e é uma verdadeira incógnita na competição. Sem falar na pressão que será ainda maior sobre o ex-jogador e agora técnico, Alex Souza, já contestado internamente.

O Guarani começou a partida pressionando o Avaí e logo aos sete minutos assustou com cruzamento de Bruno José em que Bruninho quase mandou para as redes. Melhor, o time paulista seguiu no ataque e abriu o placar aos 12, quando Matheus Barbosa arriscou de fora da área e acertou o ângulo direito.

A desvantagem forçou o Avaí a se expor em campo e a partida ficou interessante. Tanto é que, aos 26, Marquinhos Cipriano recebeu bom passe e finalizou cruzado para Gustavo Modesto completar, mas a bola foi forte demais. A resposta do Guarani veio aos 33, quando Bruninho chutou em cima de Ygor Vinhas.

No segundo tempo, o Avaí precisou de apenas oito minutos para empatar a partida. Júlio César deu linda assistência para Patiño, que ficou cara a cara com o goleiro Tony e não desperdiçou. Após a igualdade, a partida ficou truncada e parecia que não teria vencedor.

Contudo, o técnico do Guarani, Bruno Pivetti, promoveu a reestreia do meia Régis e ele fez a diferença. Aos 30, ele tocou para Bruninho e o meia encheu o pé para fazer o segundo gol. Depois, aos 38, Régis puxou contra-ataque, Bruninho pegou mal na bola e Derek fez o terceiro.

Com o placar praticamente liquidado, o Guarani administrou a vantagem e ainda fez o quarto gol após Isaque ser derrubado na área e o árbitro marcar pênalti. Aos 46, Régis cobrou no canto direito e deu números finais ao confronto.

O Guarani volta a campo no sábado, dia 22, quando visitará o Ceará, às 18h15, no Castelão, em Fortaleza. Já o Avaí, no mesmo dia, receberá o Mirassol, às 16 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 4 X 1 AVAÍ

GUARANI - Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk (Diego Porfírio); Wenderson, Matheus Barbosa (Lucas Araújo) e Bruninho; Neílton (Isaque), Bruno Mendes (Derek) e Bruno José (Régis). Técnico: Bruno Pivetti.

AVAÍ - Ygor; Thales Oleques (Júlio César), Alan Costa, Felipe Silva e Natanael; Wellington (Jean Cléber), Eduardo (Gazão) e Robinho; Igor, Gustavo Modesto (Patiño) e Marquinhos Cipriano (Gustavo Santos). Técnico: Alex Souza.

GOLS - Matheus Barbosa, aos 12 minutos do primeiro tempo. Patiño, aos 8; Bruninho, aos 30; Derek, aos 38/; e Régis, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

CARTÕES AMARELOS - Mayk, Neílton e Bruno Mendes (Guarani); Júlio César (Avaí).

PÚBLICO - 3.569 pagantes.

RENDA - R$ 94.290,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).