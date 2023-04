Fernando Lázaro dá atenção especial ao ataque para Corinthians largar bem no Brasileirão

14/04/2023 | 20:42



A derrota para o Remo sem o time ameaçar o goleiro paraense, pela Copa do Brasil, deixou o trabalho de Fernando Lázaro em xeque no Corinthians. Ciente que tem de apagar a má impressão deixada nos 2 a 0 contra em Belém, o técnico iniciou os preparativos para a estreia no Brasileirão, contra o Cruzeiro, no domingo, com foco total no setor ofensivo. Apenas a vitória ameniza um princípio de crise.

Lázaro iniciou o dia com longo papo com seus comandados. Conversou sobre como deve ser a postura do time diante de sua torcida para evitar perder o apoio das arquibancadas. Após a derrota em Belém ele admitiu que o time tinha de melhorar tudo.

Sem Renato Augusto, o Corinthians vem sofrendo para criar oportunidades de gols. A demonstração da dependência do camisa 8 vem pelo fato de o time ainda não ter vencido no ano sem seu camisa 8 em campo.

A ordem é sufocar o Cruzeiro e investir nas jogadas ofensivas na Neo Química Arena, o que indica uma mudança no esquema, com a escalação de mais um homem na frente: Adson ou Christian Barletta, com Pedro correndo por fora após ir bem no primeiro tempo Eno Mangueirão.

Nesta sexta-feira, Lázaro ensaiou diversos lances ofensivos nos quais exigiu que o atacante usasse da habilidade para se livrar da marcação antes da finalização. O time ainda foi à exaustão com atividade de cruzamentos, passes em profundidade e chutes no gol.

Poupados no início do jogo contra o Remo, o lateral-direito Fagner, os volantes Roni e Fausto Vera e o atacante Róger Guedes estarão de volta neste domingo. A ideia é manter o bem desempenho jogando em casa, onde ainda encara o Argentinos Juniors, pela Libertadores, na quarta-feira.