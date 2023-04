AGU processa mais 45 pessoas presas por atos golpistas

14/04/2023 | 19:42



A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com nova ação civil contra 45 pessoas presas em razão dos atos golpistas em 8 de janeiro. Os acusados foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto e parte deles já foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ao todo, a União já moveu seis processos para responsabilizar civilmente os envolvidos na depredação das sedes dos três Poderes, em Brasília. As seis ações abrangem, ao todo, 233 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato.

Nas ações, a AGU pede indenização para ressarcir os danos causados ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para garantir os recursos, em caso de condenação, a União pediu o bloqueio de bens dos acusados. O valor total dos bloqueios subiu de R$ 20,7 milhões para R$ 26,2 milhões.

O motivo do acréscimo foi uma atualização do cálculo do prejuízo causado ao STF, de R$ 5,9 milhões para R$ 11,4 milhões.