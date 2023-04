ANP: Gasolina sobe 0,18% e diesel S10 cai 0,17% nos postos

14/04/2023 | 19:31



O preço médio da gasolina subiu 0,18% nos postos de abastecimento na semana de 9 a 15 de abril, para R$ 5,51 o litro, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta, 14. Esta é a segunda alta seguida do combustível, cujo preço não é reajustado pela Petrobras nas refinarias há 45 dias, quando teve uma redução de 3,9%.

Já o diesel teve queda de 0,17%, com preço médio de R$ 5,83, no mesmo período. O último reajuste do diesel ocorreu em 23 de março, uma queda de 4,5% nas refinarias da estatal.

O preço interno da gasolina está defasado em 4% em relação ao mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), enquanto o diesel está sendo comercializado com preços 6% acima do mercado externo.

Já no mercado atendido pela Acelen, refinaria privada da Bahia, a defasagem é de 3% negativa no caso da gasolina e positiva em 3% na venda de diesel.