Prefeitura de Mauá lança programa de atividade física para usuários de UBSs

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 00:01



A atividade física é fundamental para a saúde em qualquer idade, contribuindo para a melhora da qualidade de vida, além de ajudar a prevenir doenças. Para incentivar a população a adotar hábitos saudáveis, a Prefeitura de Mauá criou o programa ‘Viver Bem’, que promove aulas de ginástica para usuários das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O lançamento foi realizado nesta sexta-feira (14/04), no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, e contou com a participação de alunos do projeto- atualmente, 800 pessoas são acompanhadas pela iniciativa na cidade.

É uma alegria lançar esse programa. Entendemos que atividade física também é saúde e as UBSs não são apenas lugar para o tratamento de doenças, mas também para fazer ações que promovam o bem-estar”, disse o prefeito Marcelo Oliveira.

As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira e voltadas para adultos, idosos, gestantes e crianças, em grupos de 25 a 30 pessoas, em média. Incluem, além da prática de exercícios, ações voltadas para a reabilitação e a saúde mental. A equipe multidisciplinar conta com educador físico, nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga.

Há grupos de ginástica para hipertensos, diabéticos e indivíduos que sofrem de obesidade, cardiovascular e também para o alívio de dores, como artrite e artrose. O programa oferece ainda turmas de caminhada, de técnicas de pilates e alongamento (para grávidas), entre outras práticas. Veja a programação no link: https://tinyurl.com/programaviverbem.

Para participar das atividades do Viver Bem, os usuários devem procurar a unidade de saúde na qual estão cadastrados e realizar a inscrição.