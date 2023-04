Chuvas de Verão: Santo André realiza 192 ações emergências

Da Redação

15/04/2023 | 00:01



A Operação Chuvas de Verão foi encerrada nesta sexta-feira (14) com 192 ações emergências (árvores e interdições de habitações) da Prefeitura de Santo André para evitar desastres durante o período entre 1º de dezembro e a última semana.

As equipes que atuaram no programa realizaram 168 atendimentos emergenciais relacionados a árvores, sendo 82 remoções preventivas e de resposta e 86 recolhas de galhos após tempestades. Foram mais de 294 toneladas de resíduos removidos das ruas, rios, córregos, bocas de lobo e limpeza geral durante o período da ação, informou a Prefeitura em evento no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.

No período, o Departamento de Proteção e Defesa Civil, junto dos demais órgãos municipais da Prefeitura envolvidos, realizou 1.248 vistorias em edificações, árvores com risco potencial para queda e áreas de deslizamento, desbarrancamento, enchentes, inundações ou alagamentos. Foram realizados 107 atendimentos relacionados à assistência humanitária, com a doação de 1.574 itens (colchões, cobertores, alimentos, roupas, kits limpeza e higiene) e realizadas 142 vistorias preventivas, das quais foram feitas 24 interdições de habitações em risco.

“Não tivemos um grande evento como em 2019, mas tivemos 30 ou 40 milímetros seguidos em quase todos os dias de fevereiro (25 dos 28 dias). Passar por este período, com locais com mais de 500 milímetros de chuva, e mesmo assim com baixíssimas ocorrências mostra com muita clareza que a gente está no caminho certo”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB). Segundo os dados, fevereiro deste ano foi o com maior volume pluviométrico dos últimos 10 anos – a média esperada era de 235.2 mm e a área urbana registrou 392.3 mm. A região de Santa Teresinha, por exemplo, foi – entre as áreas urbanas – a que recebeu o maior volume de chuvas (472.7 mm) em fevereiro, mas as ações das equipes foram rápidas na resposta e recuperação. Já Paranapiacaba registrou 515.8 mm no período.

Preventivamente, as equipes do Departamento de Proteção e Defesa Civil treinaram e capacitaram mais de 500 servidores e moradores e atenderam mais de 7.000 alunos da rede municipal de ensino com assuntos relacionados à percepção de riscos e diminuição de desastres, além de vistorias preventivas e monitoramento constante das áreas de risco. “A dedicação e o empenho fazem Santo André ser referência, exemplo e modelo de gestão, em especial no combate às enchentes e na prevenção nesse período mais chuvoso”, disse Serra. Diretora do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Priscila Oliveira apontou um “balanço positivo” no período.

Tivemos poucas ocorrências, não tivemos grandes desastres, apesar do grande volume pluviométrico. Então a cidade está mostrando que está mais bem preparada, a infraestrutura de drenagem está mais robusta. Destaco a prevenção feita durante todo o ano por todas as áreas, seja com obras, treinamentos e do investimento em monitoramento. Aquela frase ‘A Defesa Civil somos todos nós’ não é apenas uma frase. A Defesa Civil é um sistema e todos em suas áreas contribuem para a redução de riscos e desastres”, afirmou.