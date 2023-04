Estado de SP registra em março recorde de empresas abertas

Associação Paulista de Portais e Jornais



15/04/2023 | 00:05



Com mais de 30 mil novos registros de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o mês de março registrou um número recorde de empresas abertas no Estado de São Paulo. É o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 1998. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Ao todo, foram 30.023 novas empresas abertas em todo o estado. Outras 12.154 foram fechadas, e com isso o saldo ficou positivo em 17.869.

Bombando

Por atividades econômicas, os setores que mais registraram processos de constituições em março no estado foram: comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (25,62%), atividades administrativas e serviços complementares (12,82%) e atividades profissionais, científicas e técnicas (12,20%).

Destaque em todas as áreas

São Paulo assumiu, na virada de março para abril, o protagonismo da produção de energia solar entre os estados brasileiros, registrando a maior potência instalada de energia fotovoltaica na geração própria, segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) publicado no Estadão. Desde 2012, quando o mercado foi instituído no Brasil, Minas Gerais ocupava o topo da lista. Atualmente, 13,8% da potência instalada está em São Paulo, com mais de 2,4 gigawatts em operação.

Cadeia da moda

Estudo preliminar do Senai-SP que dimensionam a cadeia produtiva da moda em nível estadual indica que o Estado de São Paulo concentra um quarto das empresas ativas do setor do país. São 110 mil empresas paulistas, que empregam quase 500 mil pessoas, distribuídos entre a indústria (quase 300 mil) e comercialização e distribuição (outros 200 mil aproximadamente).

Municípios digitais

O governo paulista formalizou nesta quarta-feira (12) a concessão de 600 quilômetros de rodovias do Lote Noroeste. Com isso, o grupo EcoRodovias assume a operação da malha a partir do dia 1º de maio. Estão previstos investimentos de R$ 13,9 bilhões no empreendimento entre obras e operações ao longo dos 30 anos nas rodovias das regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos. O Lote Noroeste contempla cinco rodovias: SP-310 (Rodovia Washington Luís), SP-323 (Rodovia José Della Vechia/Orlando Chesini Ometto); SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – entre Bebedouro e Barretos); SP-333 (Rodovia Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil) e SP-351 (Rodovia Comendador Pedro Monteleone).

Casca da laranja

A Unicamp desenvolveram um método biotecnológico que permite reciclar as cascas das frutas cítricas, transformando-os em um material de valor econômico agregado adequado a outros fins. Os resíduos correspondem a cerca de 40% do peso da matéria-prima usada na produção de sucos pela indústria. Os pesquisadores adaptaram um método de extração de pectina, que utiliza ácido cítrico, para ser empregado em cascas de laranja, aproveitando esse tipo de fibra solúvel presente no resíduo. A pectina solúvel em água é muito utilizada pela indústria alimentícia na fabricação de produtos como geleias, compotas e outros doces. A equipe também foi capaz de extrair xilana do resíduo restante, uma substância que pode ser empregada na alimentação de bactérias benéficas à saúde da flora intestinal animal.

Negócios paulistas

A Valmet anuncia a construção de um novo centro de serviços, em Sorocaba, com investimento de R$ 30 milhões.

O setor de serviços na cidade de São Paulo começou 2023 com o maior faturamento no mês de janeiro num período de 13 anos: R$ 55,9 bilhões.

Os ônibus da Itajaí Transportes Coletivos, que servem aos transportes públicos e que circulam em Campinas, terão seus motores a diesel substituídos pelo gás natural.

A SynTech, multinacional francesa de serviços de pesquisa e desenvolvimento de produtos para a agricultura, iniciou a transferência de seu laboratório de São Paulo para Piracicaba.

Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, vai abrigar o outlet Santa Maria, do Grupo Pereira Alvim, às margens da Rodovia Anhanguera. Investi­mento de R$ 300 milhões.

Frase

“Infraestrutura gera emprego e vamos fazer muito investimento no setor nos próximos anos. São Paulo merece isso e vamos transformar o Estado em um canteiro de obras” – governador Tarcísio de Freitas na abertura da Feicon 2023 na capital paulista na quarta-feira (12).

Esta coluna é publicada pela Associação Paulista de Portais e Jornais e pode ser lida também no site www.apj.inf.br Publicação simultânea nos jornais da Rede Paulista de Jornais, formada por este jornal e outros 14 líderes de circulação no Estado de São Paulo.