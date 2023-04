Santo André tem feira de adoção de animais em shopping neste sábado

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 00:01



Para quem está em busca de um novo melhor amigo e tem nos planos adotar um pet, o Shopping ABC (Avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda, em Santo André) realiza, neste sábado (15), uma feira de adoção de cães e gatos, em parceria com o Instituto Luisa Mell, das 10h às 18h, no Piso Térreo, próximo à entrada principal.

Em um mês que dá voz à prevenção contra a crueldade animal, o Abril Laranja, a feira de adoção reforça o quanto os pets fazem a diferença na vida de uma família, em todos os sentidos. Durante a ação, cerca de 40 animais estarão em busca de um novo lar, entre eles filhotes e adultos, todos já castrados, vacinados e vermifugados.

Apesar da adoção ser gratuita, é necessária uma entrevista prévia com os novos tutores. “A feira completa todas as ações pet friendly já em andamento aqui do shopping. Além de ser uma incrível oportunidade de dar voz ao projeto do instituto e ser uma ponte entre os pets e uma nova família”, comenta a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Quem passa pelo local também encontra um espaço dedicado para os amigos de quatro patas. Entre os serviços direcionados para este público está a Praça Pet, serviços de empréstimo de carrinhos pets, saquinhos higiênicos e é um ponto de arrecadação de lacres de latinhas de alumínio e tampas de garrafas pet, destinadas à castração.