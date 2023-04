ARQUIVO DE SANTO ANDRÉ – 5 Um mundo de papeis. Todas as áreas abrangidas. A denominação, rua a rua...

Ademir Medici

Todos os mais de 1 milhão de processos administrativos da Prefeitura de Santo André têm um código. São sistematizados por letras e números, o que facilita a localização.

Cada processo é localizado no mesmo dia.

Essa documentação original pode seguir por dois caminhos: ser eliminada, depois de cumprida a sua missão; ou adquirir valor histórico-cultural.

Um exemplo: o processo aberto logo após a elevação da cidade de Santo André a sede de toda a região, em 1939, voltado a organização dos logradouros públicos.

Este processo tem na capa o nome “São Bernardo”, substituído por um carimbo: ”Santo André”. E as ruas e praças ali registradas abrangem as localidades que hoje formam as sete cidades do Grande ABC, de Diadema a Paranapiacaba, de São Caetano ao Alto da Serra, na divisa com Cubatão.

Daniel reafirma: as sete cidades, de alguma forma, possuem registros no Arquivo de Santo André. São documentos muito importantes, de alto valor histórico.

Documentos que são microfilmados ali mesmo no Arquivo, como veremos amanhã dentro desta II Semana Santo André 2023.

Esquina da Queiroz dos Santos com Bernardino de Campos, ao lado da Estação Ferroviária de Santo André.

Ano – 1975.

Coleção - Octaviano Armando Gaiarsa.

Acervo - Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Pesquisa e divulgação - Claudia Ferreira.

CENTRO DA CIDADE. Marco original de Santo André em 1971 e um passeio com Daniel Shimabukuro pelo Arquivo Municipal: a cidade preserva a sua história em montanhas organizadas de processos administrativos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 15 de abril de 1993 – ano 34, edição 8361

CULTURA & LAZER – O ator Lima Duarte apresenta no Teatro Municipal de Santo André a coletânea “Ser Tão, Sertão”, baseada em textos do escritor Guimarães Rosa.

FUTEBOL – Em São Jose dos Campos, Santo André 2, São José 2; em São Caetano, Taquaritinga 2, São Caetano 1.

ADEUS – O coordenador artístico da Rádio Scala FM, Jaime Gonçalves, mais conhecido pelo nome artístico de Paulo César, morreu ontem (14-4-1993), aos 70 anos, em Santo André. Foi sepultado no Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

EM 16 DE ABRIL DE...

1933 - Fundada a irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja Nossa Senhora do Carmo em Santo André.

1953 – Tecelões, vidreiros, marceneiros e metalúrgicos permaneciam em greve desde 26 de março.

Em São Caetano estavam em greve operários da Fábrica de Louças Cláudia, Rayon Matarazzo e Metalúrgica São Francisco.

Tecelões de Santo André e São Caetano reivindicavam aumento geral de 600 cruzeiros a partir de 1º de abril.

1963 - Agentes do DOPS com atuação no Grande ABC produziam o comunicado 130 informando à sua chefia que dirigentes comunistas da cidade trabalhavam para a eleição do maior número possível de seus representantes na Câmara Municipal de Santo André.

Segundo o comunicado, três dos candidatos à vereança que teriam o apoio dos comunistas já estavam escolhidos: Jurandir Alécio Rodrigues (candidato à reeleição), Antonio Diniz e Juvenal Fontenella.

O comunicado, até então reservado, hoje está à disposição dos interessados no Arquivo do Estado, em São Paulo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Sul, hoje é o aniversário de Aceguá, Almirante Tamandaré do Sul, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Bozano, Canudos do vale, Capão Bonito do Sul, Capão do Cipó, Coqueiro Baixo, Coronel Pilar, Cruzaltense, Forquetinha, Itati, Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, Mato Queimado, Novo Xingu, Paulo Bento, Pinto Bandeira, Quatro Irmãos, Rolador, Santa Cecília do Sul, São José do Sul, São Pedro das Missões e Tio Hugo.

E mais: Bela Vista do Toldo, Santiago do Sul e São Pedro de Alcântara (SC), Canguaretama (RN), Codó e Santa Quitéria do Maranhão (MA), Matina (BA) e Montanha (ES).

HOJE

Dia Mundial e Nacional da Voz

Festa da Divina Misericórdia

“Felizes os que não viram e acreditaram”.

