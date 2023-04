Tuchel defende Mané após briga, revela pedido de desculpas e diz que Bayern está em paz

14/04/2023 | 18:59



O técnico Thomas Tuchel utilizou a entrevista prévia da partida contra o Hoffenheim, neste sábado, para garantir que a paz voltou a reinar no clube após desentendimento entre Sadio Mané e Leroy Sane depois da partida com o Manchester City, pela Liga dos Campeões. O comandante bávaro saiu em defesa do senegalês e revelou um pedido de desculpas do jogador.

Mané agrediu o companheiro após ser ofendido na Inglaterra. Eles estavam com a cabeça quente após a derrota por 3 a 0 para o City, que deixou a equipe em situação difícil nas quartas de final após surra por 3 a 0, e acabaram passando do ponto. Ambos, contudo, assumiram seu erro.

Por causa da agressão, Mané recebeu uma multa financeira e está fora do jogo deste sábado do Campeonato Alemão. Na visão de Tuchel, uma punição mais do que suficiente para mostrar hierarquia e que o clube não tolera atos de indisciplina.

"Estou aqui para defender o Mané. Eu o conheço há muito tempo e só o conheço como um profissional absoluto", afirmou o treinador. "Também conheço sua índole. Ele nunca foi culpado de nada", seguiu. "Foi contra o código de conduta do clube, reconheceu e pediu desculpas."

"Estamos acordados. Uma partida e uma multa são as penalidades resultantes do incidente, pois todo mundo comete erros. Sadio cometeu um erro. Mas ele, assim como Leroy, agiu de maneira muito exemplar depois disso. Gostaria disso sempre dentro do vestiário", enfatizou.

Sobre alguns erros cometidos por Mané dentro de campo, também defendeu o jogador. "Talvez ele precise não pensar muito, pois hesita e demora muito para reagir. É por isso que parece que ele está meio passo atrasado", justificou o comandante. "Queremos levá-lo para onde estava através da confiança e apreciação. Ele foi um artilheiro absoluto na melhor liga do mundo", disse, lembrando do rendimento alto que o senegalês tinha com a camisa do Liverpool na Inglaterra.