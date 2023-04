ARQUIVO DE SANTO ANDRÉ – 4 Uma casa popular no Jardim Utinga. Os passos do Arquivo. Lembranças do Sr. Heleno.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/04/2023 | 07:35



Aparecido Soares de Almeida acompanha o cotidiano do Arquivo há 32 anos. Seu grande mestre foi o Sr. Heleno. Hoje, Cido é o responsável pelo Arquivo Central de Santo André, na sucessão do Sr. Heleno.

Na visita dos pesquisadores ao Arquivo, coube ao Cido mostrar um processo administrativo com pedido de alvará para construção de uma casa popular na Rua Conselheiro Lafayete, no Jardim Utinga, a pedido do Sr. Adam.

Para conseguir as isenções fiscais estabelecidas em lei – no caso de uma casa popular – o interessado precisava comprovar que de fato era trabalhador. Sr. Adam trabalhava na Laminação Nacional de Metais.

A planta de construção vem assinada pelo construtor João Garcia. É bem legal observar os carimbos e selos da época e os pareceres de antigos servidores municipais, até a aprovação final.

Lembra, Aparecido Soares de Almeida, que o Arquivo de Santo André contempla os vários distritos que foram de São Bernardo e hoje são municípios autônomos. Cada processo como este do Sr. Adam torna-se documento histórico. Faz parte de um conjunto que ajuda a compreender e a escrever a história da cidade e região.

ILUSTRAÇÃO

Casa de J. de Paiva e Luiz Lobo Neto na esquina das Ruas Campos Sales e Brás Cubas. Foto tirada da torre da igreja do Carmo.

Período – Década de 1950.

Coleção - Octaviano Armando Gaiarsa.

Acervo - Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Pesquisa e divulgação - Claudia Ferreira.

NO AR

A íntegra da visita realizada ao Arquivo de Santo André está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

SERVIÇOS. Arredores da Praça do Carmo nos anos 50 e o responsável pelo Arquivo de Santo André: Aparecido Soares de Almeida seleciona planta de casa construída por trabalhador da antiga LNM

NAS ONDAS DO RÁDIO

A Rádio Educadora Paulista.

Ficava no Parque Dom Pedro II.

O primeiro músico contratado.

Texto: Milton Parron

No Projeto Memória, o segundo programa de uma série comemorativa do primeiro centenário de inauguração da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora que foi ao ar no Brasil, em abril de 1923.

O programa focalizará a inauguração da Rádio Educadora Paulista, presidida por Vergueiro Steidel, instalada num espaço acanhado cedido no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II.

Histórias interessantes sobre o primórdio do rádio paulista serão contadas pelo falecido desembargador Alberto Marino Júnior, cujo pai foi o primeiro músico contratado por uma estação de rádio em São Paulo, justamente a Educadora Paulista.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Centenário do Rádio - II. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

A última entrevista de Paulo Barboza, às vésperas da sua morte, ocorrida em 16 de abril de 2018.

Comunicador Ricardo Leite emociona-se ao falar da morte do amigo.

Rolando Boldrin canta “Felicidade”, de sua autoria.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 91.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 91.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Anhembi (criado em 1891), Iacanga (1925) e Jales (1941).

Pelo Brasil: Barreira e Graça (CE); Campinas do Piauí (PI); Edealina e Porteirão (GO); Mata de São João (BA), Rio do Sul e São Francisco do Sul (SC) e Rodeio Bonito (RS).

EM 15 DE ABRIL DE...

1883 – Imigrantes de São Caetano reclamam contra a estrada de ferro inglesa (SPR), que pretendia fechar um caminho por eles utilizado.

1953 - Vera Cruz lança o filme "Uma pulga na balança".

HOJE

Dia Mundial do Desarmamento Infantil

Dia Nacional da Conservação do Solo

Dia Mundial do Desenhista

Dia Internacional do Ciclista

Semana Santa em Rio Grande da Serra

Cia Celebra a Vitória com a 20° edição da Paixão de Cristo

Paróquia São Sebastião

Povo de Israel

E as atrizes Cristina Lopes, Aline Silva, Hiane Lana, Mariana de Oliveira, Silmara Lana e Gabriela Nascimento.