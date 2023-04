Diogo Nogueira se derrete ao falar de Paolla Oliveira: Ela domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver

14/04/2023 | 18:10



O amor está no ar! Diogo Nogueira encantou os internautas ao comemorar o aniversário da amada, Paolla Oliveira, que completou 41 anos de idade.

Em suas redes sociais, ele postou um vídeo encantador com diversos momentos ao lado da atriz, em que eles apareceram se divertindo e trocando muitos beijos e carinho. Na legenda, o cantor não poupou elogios e não escondeu o amor, orgulho e alegria por estar ao lado de Paolla.

Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar.

E encerrou:

Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver.Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!